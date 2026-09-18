La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, publicó este viernes un video en sus redes sociales en el que aparece escuchando y cantando una canción de Lali Espósito, en medio de las diferencias que mantiene con sectores del Gobierno por los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

El video dura un minuto y 39 segundos y muestra a Bullrich realizando distintas tareas en su despacho. En un momento, la senadora busca en YouTube la canción “No me importa”, de Lali, y acompaña parte de la letra.

Luego compartió las imágenes junto con una frase de la canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

El contexto del video

La publicación se produjo después de que Bullrich cuestionara públicamente la forma en que el Gobierno incorporó modificaciones vinculadas con la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

Un día antes, la senadora había reconocido que desconocía esos cambios antes de que el proyecto llegara al Congreso.

“No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, afirmó. También sostuvo que el tema no había sido planteado durante la reunión de la mesa política del Gobierno previa al envío del Presupuesto.

Bullrich señaló que conocer modificaciones de ese tipo una vez que el proyecto ya está en el Congreso afecta la relación con los bloques con los que el oficialismo debe negociar. “Esto resiente un poco las relaciones”, planteó.

Horas más tarde, también apuntó contra el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y calificó la aparición del conflicto como una “bomba atómica” para la negociación parlamentaria.

La canción que eligió Bullrich

La elección de Lali Espósito adquirió particular relevancia por los cruces públicos que la artista mantuvo con el presidente Javier Milei.

El mandatario cuestionó en distintas oportunidades a la cantante por sus presentaciones financiadas con fondos públicos y llegó a utilizar el apodo “Ladri Depósito” para referirse a ella.

Sin embargo, Bullrich no hizo una referencia explícita a Milei ni explicó que la elección de la canción estuviera relacionada con sus diferencias recientes dentro del oficialismo.

El posteo fue interpretado en el contexto de la tensión interna que atraviesa al espacio, aunque la senadora no precisó públicamente cuál fue el motivo de la elección de la canción.

Qué cambios generaron la discusión

El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar distintos puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025.

Entre los cambios planteados se encuentra la eliminación del artículo 7 bis, que establece una actualización mensual obligatoria de los pagos a prestadores de acuerdo con la inflación. También se modifica el esquema del nomenclador único utilizado para las prestaciones.

El debate en Diputados continuará el 23 de septiembre, luego de que el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda no lograra emitir dictamen.

En ese escenario, el video de Bullrich con una canción de Lali sumó un nuevo episodio a la semana de diferencias públicas entre la senadora y el Gobierno.

La mantuve sin presentar como hecho que el video haya sido una “provocación”, porque TN lo plantea como interpretación y Bullrich no explicó públicamente esa intención.