Patricia Bullrich y Diego Santilli volvieron a verse este martes en la Casa Rosada después del fuerte cruce que protagonizaron por los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. La senadora, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, participó de la reunión de la mesa política del Gobierno y, según fuentes oficiales, las diferencias que habían quedado expuestas públicamente fueron aclaradas.

El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y reunió a los principales integrantes de la mesa política. La presencia de Bullrich se produjo después de que acusara a Santilli de mentir por su explicación sobre la falta de información a los funcionarios oficialistas respecto de los cambios en el capítulo de discapacidad.

La controversia había comenzado cuando Bullrich cuestionó que las modificaciones del proyecto no hubieran sido comunicadas dentro de la mesa política. Santilli había dicho que la senadora se retiró antes de que se analizara ese punto. Bullrich rechazó esa versión y sostuvo: “Eso es mentira”. También afirmó que Martín Menem desconocía los cambios cuando fueron incorporados al proyecto.

Qué pasó en la mesa política

Después de la reunión, fuentes oficiales señalaron que “se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente la última semana sobre distintos artículos del proyecto de Presupuesto 2027” y que cada integrante planteó su posición. La conclusión oficial fue que “las diferencias quedaron aclaradas”.

El cierre del encuentro estuvo acompañado por un compromiso para continuar con el trabajo conjunto de cara a la agenda legislativa del Gobierno. De esta manera, el oficialismo buscó encauzar hacia adentro una disputa que había tomado estado público a partir de la discusión sobre discapacidad.

Uno de los puntos que sigue en discusión es el capítulo VI del Presupuesto 2027, que introduce modificaciones en el régimen de discapacidad, entre ellas cambios en las pensiones y en la compatibilidad con el empleo registrado. El tema generó reparos dentro del propio oficialismo y también abrió negociaciones con bloques aliados.

La agenda legislativa que viene

Durante la reunión también se repasó la actividad del Congreso. Bullrich informó sobre la intención de avanzar el jueves en el Senado con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios al régimen de Zona Fría y el proyecto de Bonos de Carbono.

Martín Menem, en tanto, explicó el estado del proyecto sobre Malvinas y el trabajo que se realiza en las comisiones. La agenda del Gobierno también incluyó la visita de León XIV a la Argentina y las actividades previstas para la llegada del Papa, programada para noviembre.

Del encuentro participaron Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt y Fabián Fernández. Luis Caputo no estuvo presente porque acompaña a Javier Milei en Estados Unidos.

Así, el Gobierno cerró la jornada con una señal de recomposición interna después del cruce entre Bullrich y Santilli, mientras continúa la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2027 y, especialmente, por los cambios propuestos en discapacidad.