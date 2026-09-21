La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar los cambios vinculados con Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y expuso nuevas diferencias dentro del oficialismo. Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, afirmó que las modificaciones “parecen una provocación” y advirtió que insistir con ellas es “ir a chocar directo contra la pared”.

Bullrich sostuvo que los cambios la sorprendieron porque, según su versión, el tema no había sido informado ni discutido en profundidad en la mesa política del Gobierno antes de que el proyecto llegara al Congreso. La legisladora ya había cuestionado públicamente esta situación días atrás y había señalado que desconocía las modificaciones incorporadas al presupuesto.

La respuesta a Santilli

Uno de los principales puntos de tensión estuvo relacionado con las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había señalado que Bullrich se retiró antes de que finalizara una reunión de la mesa política y que los cambios habían sido abordados posteriormente.

La senadora rechazó esa explicación. “Eso es mentira”, afirmó, y sostuvo que estuvo presente cuando se habló del Presupuesto. También mencionó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien, según Bullrich, permaneció algunos minutos más en la reunión y tampoco habría conocido los cambios.

“Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, manifestó. Al mismo tiempo, aclaró que no busca una ruptura con el jefe de Gabinete: “Yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

Santilli había intentado bajar el tono de la disputa y sostuvo que las cuestiones vinculadas con el Presupuesto se analizan en la mesa política que se reúne los martes. También señaló que el Gobierno trabaja el capítulo de Discapacidad junto con Menem y el Ministerio de Salud.

El antecedente de 2025

Bullrich vinculó la discusión actual con el conflicto político que, según recordó, se produjo durante 2025 alrededor de las políticas de Discapacidad y el financiamiento universitario.

En ese sentido, afirmó que los cambios relacionados con Discapacidad ya habían sido rechazados en dos oportunidades por el Congreso y cuestionó que el Gobierno vuelva a incorporarlos. “¿Por qué los mandan de nuevo?”, planteó, y sostuvo que la situación puede complicar al presidente Javier Milei.

La discusión se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 avanza en el Congreso. Tras las críticas generadas por el capítulo de Discapacidad, el Gobierno comenzó a trabajar en modificaciones al texto y en una alternativa consensuada para destrabar el conflicto.

Bullrich también afirmó que todavía no conversó personalmente con Milei sobre este punto, debido a que el Presidente se encontraba de viaje. Según la senadora, prefiere abordar la cuestión directamente con él.

En ese contexto, anticipó incluso que estará presente durante toda la próxima reunión de la mesa política: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

La discusión por las PASO

Durante la misma entrevista, Bullrich también se refirió al proyecto del Gobierno para eliminar las PASO. Señaló que existe diálogo con distintos sectores políticos y que se está trabajando con gobernadores y partidos provinciales para reunir los votos necesarios.

La senadora sostuvo que, si se eliminan las primarias, debe existir otro mecanismo democrático para definir las candidaturas. En paralelo, planteó que el objetivo político del oficialismo es conseguir la continuidad del proyecto de gobierno en las próximas elecciones.

La entrevista también incluyó referencias a la situación del peronismo, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el video que Bullrich difundió en redes sociales utilizando una canción de Lali Espósito, en medio de sus diferencias públicas con sectores del Gobierno.