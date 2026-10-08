La histórica goleada por 7 a 0 que sufrió Burkina Faso frente a la Selección Argentina desató una fuerte controversia en el país africano. El presidente Ibrahim Traoré anunció que evalúa intervenir en el funcionamiento de la Federación Burkinesa de Fútbol para reorganizar su estructura, una decisión que podría provocar sanciones de la FIFA, ya que el organismo internacional prohíbe las injerencias gubernamentales en las federaciones nacionales.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una audiencia realizada en Uagadugú, capital del país, donde recibió al seleccionado femenino Sub 15 que obtuvo la medalla de plata en la Copa Africana Escolar. En ese encuentro, Traoré cuestionó la situación del fútbol nacional y anticipó posibles cambios en su conducción.

"Es cierto que nuestro fútbol está enfermo y encontraremos los remedios. Porque, para volver a invertir, también hay que curar el mal", expresó el presidente, quien adelantó que podrían tomarse decisiones importantes durante los próximos días.

El mandatario fue todavía más contundente al referirse a una posible intervención estatal en la federación que preside Oumarou Sawadogo. "Hasta ahora no queríamos meternos en sus asuntos, pero ahora no tenemos elección. Debemos hacerlo, estemos suspendidos o no", sostuvo.

La FIFA podría sancionar a Burkina Faso

La advertencia del presidente encendió las alarmas por las posibles consecuencias deportivas. El artículo 14 de los estatutos de la FIFA establece que las federaciones nacionales deben administrar sus asuntos de manera independiente, sin interferencias de terceros, incluidos los gobiernos.

En caso de concretarse una intervención gubernamental que vulnere esa autonomía, Burkina Faso podría enfrentar sanciones que van desde la suspensión de su federación hasta una eventual expulsión de la organización internacional.

Sin embargo, por el momento no se confirmó una intervención formal ni existe una sanción anunciada por la FIFA. La controversia surge a partir de las declaraciones del mandatario y de su intención de reorganizar el fútbol del país.

El particular viaje de Burkina Faso para enfrentar a Argentina

El conflicto se produjo días después de la goleada que la Selección Argentina consiguió el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. El conjunto africano llegó a Buenos Aires con importantes dificultades logísticas y presentó un plantel integrado principalmente por futbolistas Sub 23.

La delegación había sufrido demoras en los vuelos y terminó arribando al país pocas horas antes del encuentro, después de un extenso viaje que incluyó escalas y largas horas sin descanso.

Pese al resultado, Traoré defendió a los jóvenes que aceptaron disputar el amistoso y destacó que evitaron una posible sanción por incumplir el compromiso deportivo.

El presidente explicó que los futbolistas fueron convocados de urgencia, viajaron durante casi 24 horas sin descansar adecuadamente y terminaron enfrentando a figuras internacionales que habitualmente observaban por televisión.

"Fueron a enfrentarse a personas a las que el día anterior veían por televisión", recordó el mandatario, quien valoró el compromiso de los jugadores por representar a su país.

Durante el amistoso, Argentina se impuso con goles de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y uno en contra de Moumoune Diallo.

Aunque el presidente de Burkina Faso elogió la actitud del plantel juvenil, también dejó en claro su intención de impulsar cambios profundos en la organización del fútbol. Sus declaraciones abrieron ahora un nuevo frente de conflicto, que podría trascender las fronteras africanas si finalmente decide intervenir la federación.