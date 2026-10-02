Después de varias horas de incertidumbre y ante la posibilidad de que el partido fuera suspendido, la selección de Burkina Faso finalmente decidió viajar a la Argentina para disputar el amistoso frente a la Albiceleste. Sin embargo, el equipo africano llegará a Buenos Aires este sábado 3 de octubre, apenas unas horas antes del encuentro programado para las 21 en el estadio Monumental.

Según informaron, el avión que trasladará a la delegación desde Marruecos tenía previsto despegar a las 22.30, hora local, y aterrizar en territorio argentino a las 9.58 del sábado. De cumplirse ese itinerario, los futbolistas dispondrán de poco más de 11 horas entre su llegada y el inicio del partido.

Originalmente, el plantel africano debía arribar el martes 29 de septiembre por la noche. No obstante, una serie de inconvenientes logísticos y desacuerdos respecto de las condiciones del traslado demoraron su viaje durante tres días.

De acuerdo con la información difundida, los jugadores habían acordado determinadas condiciones que debía garantizar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero que no se habrían concretado. Ante esta situación, decidieron postergar su salida hasta que se resolvieran los inconvenientes.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) explicó mediante un comunicado que el vuelo previsto para el 30 de septiembre había sido cancelado sin previo aviso por la empresa encargada del traslado, lo que obligó a reorganizar el itinerario.

La situación generó preocupación entre los futbolistas debido a la duración del viaje y al escaso tiempo de recuperación antes del compromiso. Incluso, durante las últimas horas se había evaluado la posibilidad de suspender el encuentro o buscar un rival alternativo.

Finalmente, las gestiones realizadas por las autoridades deportivas y diplomáticas permitieron encontrar una solución para que la delegación emprendiera el viaje hacia Buenos Aires.

Argentina se prepara para su segundo amistoso

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y ahora se prepara para enfrentar a Burkina Faso, que ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y es el duodécimo seleccionado mejor ubicado de África.

El conjunto africano, dirigido por Amir Abdou, cuenta con futbolistas que se desempeñan en distintas ligas internacionales, como Edmond Tapsoba, defensor del Bayer Leverkusen de Alemania; Issa Kaboré, del Wrexham de Inglaterra; y Hervé Koffi, arquero y capitán del seleccionado.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental, que tendrá su capacidad habilitada al 50% debido a una sanción impuesta por la FIFA. La misma medida ya se aplicó durante el partido frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

Después de este compromiso, la Selección Argentina cerrará la fecha FIFA el martes 6 de octubre frente a Benín, también en el Monumental, en una jornada que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi.