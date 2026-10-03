El amistoso entre Argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado desde las 21 en el estadio Monumental, atravesó una serie de inconvenientes que pusieron en duda la llegada del seleccionado africano. El organizador del encuentro, el agente FIFA Jairo Pachón, explicó cómo se resolvió el conflicto y confirmó que el Gobierno de Burkina Faso intervino para garantizar la presencia del equipo.

Según detalló Pachón en un comunicado, el problema comenzó el 30 de septiembre, cuando el vuelo chárter que debía trasladar a la delegación desde Casablanca fue cancelado por una falla técnica en el avión. Los jugadores ya se encontraban en el aeropuerto cuando recibieron la noticia.

La cancelación obligó a buscar una nueva alternativa de traslado y generó una importante demora. A partir de allí apareció otro inconveniente: algunos de los futbolistas convocados originalmente decidieron no viajar debido al cansancio acumulado y a las extensas horas que implicaba el nuevo itinerario.

Intervino el Gobierno y hubo reemplazos

Ante la negativa de los jugadores, dirigentes de la Federación de Fútbol de Burkina Faso y representantes del Gobierno mantuvieron reuniones durante varias horas para intentar revertir la situación.

De acuerdo con la explicación del organizador, las autoridades incluso participaron durante aproximadamente 24 horas de las negociaciones con los futbolistas para intentar que reconsideraran su postura.

Sin embargo, los jugadores que habían decidido no viajar mantuvieron su posición. Frente a ese escenario, las autoridades burkinesas resolvieron convocar a nuevos futbolistas para completar la delegación.

Los reemplazantes fueron juveniles que se encontraban en Burkina Faso. Para poder sumarse al plantel, tuvieron que trasladarse hasta Casablanca y encontrarse allí con el resto de la delegación.

Un vuelo contra reloj

Una vez reorganizado el plantel, se consiguió un nuevo vuelo chárter operado por Hi Fly. La delegación finalmente partió desde Casablanca durante la madrugada rumbo a Buenos Aires.

El seleccionado africano llegará al país el mismo día del partido y tendrá apenas unas horas para descansar y prepararse antes de enfrentar a la Argentina.

La situación fue confirmada también por la AFA, que ratificó la realización del encuentro en el Monumental. La delegación de Burkina Faso tiene previsto arribar a Ezeiza alrededor de las 15.30, aproximadamente cinco horas y media antes del comienzo del amistoso.

Argentina espera por Burkina Faso

Mientras el rival atraviesa esta particular previa, la Selección argentina se prepara para disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA.

El encuentro comenzará a las 21 y será la última presentación del equipo de Lionel Scaloni antes del partido del martes 6 de octubre ante Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección ante el público argentino.

Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron convocados para esta serie de amistosos, pero la AFA había informado que estarán disponibles únicamente para el encuentro ante Benín.