Fernando Burlando habló después de que Cristian "Pity" Álvarez fuera condenado a 12 años de prisión por el asesinato de su vecino Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018. El abogado de la familia de la víctima respaldó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y aseguró que no apelarán la sentencia.

"Entre un mínimo y un máximo y sin antecedentes, es impecable lo que hizo el tribunal", expresó Burlando durante una entrevista con TN. También sostuvo que el fallo fue adecuado y destacó el trabajo de los jueces que intervinieron en el proceso.

La postura de Burlando sobre la condena

El abogado consideró que la resolución judicial tuvo en cuenta las circunstancias del caso y la situación personal del músico. "Vimos un tribunal con una idea de lo que es el sentido común muy elevado. Cualquiera hubiera pensado que esta hubiese sido una sentencia mucho más elevada", manifestó.

En ese sentido, confirmó que la familia de Díaz está conforme con la decisión y que no tiene previsto recurrirla. "Estamos conformes, no vamos a apelar", remarcó.

Qué dijo sobre el estado de salud de Pity Álvarez

Burlando también se refirió a la situación clínica del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica. El abogado aseguró que el cantante todavía no está en condiciones de recibir el alta médica.

"No está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía", afirmó. Además, reconoció que Álvarez atravesaba un cuadro complejo, aunque diferenció esa situación de su responsabilidad penal por el homicidio.

"Pity no estaba bien, lo corroboro y reconozco. Pero estaba en su sano juicio y asesinó", expresó el letrado, al referirse a la capacidad del músico para comprender sus actos al momento del crimen.

El pedido de arresto domiciliario

Durante la entrevista, Burlando recordó que el cantante se encontraba en libertad antes de conocerse la sentencia y que la querella había solicitado que se dispusiera una medida de arresto domiciliario. "Pity estaba en libertad y nosotros pedimos el arresto domiciliario. Era un peligro", sostuvo.

El abogado también mencionó las consecuencias que, a su entender, tuvo esa situación para el entorno de la víctima. Por otra parte, señaló que una eventual reparación económica deberá contemplar las necesidades de los familiares afectados, especialmente de los menores.

La condena y la situación judicial

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 declaró a Álvarez autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La sentencia estableció una pena de 12 años de prisión y lo absolvió por el delito de portación de arma.

Los jueces no se pronunciaron sobre el pedido de salidas laborales presentado por la defensa del músico. Ante esa situación, sus abogados anticiparon que realizarán un nuevo planteo más adelante para intentar obtener una autorización que le permita trabajar.