El programa provincial San Juan Te Busca activó este martes la búsqueda de Juan Amador Fernández, un hombre de 85 años cuyo paradero se desconoce desde este 29 de septiembre. Ante la falta de novedades, las autoridades difundieron una imagen y una descripción detallada para solicitar la colaboración de la comunidad.

De acuerdo con la información oficial, Fernández mide aproximadamente 1,68 metros, pesa cerca de 70 kilos y es de contextura física mediana. Tiene tez blanca, ojos marrones y cabello corto, lacio y canoso.

Entre sus características particulares, señalaron que posee cara angulada, boca chica y labios delgados. Estos datos fueron incorporados al pedido de búsqueda con el objetivo de facilitar su reconocimiento ante cualquier posible avistamiento.

Al momento de ausentarse, Juan Amador Fernández vestía un pantalón de gimnasia de color negro, un saco de lana tejido blanco y un par de zapatillas grises. Además, llevaba consigo su Documento Nacional de Identidad.

Desde el programa provincial pidieron especial atención a quienes puedan haberlo visto durante las últimas horas o tengan algún dato que permita reconstruir sus movimientos desde el momento en que se perdió contacto con él.

La búsqueda permanece activa y cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar de utilidad para los investigadores y sus familiares.

Desde San Juan Te Busca remarcaron que quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera inmediata al 911. La información puede ser aportada de forma anónima.

Las autoridades mantienen vigente el pedido de colaboración y solicitaron difundir la imagen y las características del hombre para ampliar el alcance de la búsqueda.