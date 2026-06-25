La crisis generada por los devastadores terremotos registrados en Venezuela continúa dejando historias dramáticas. En las últimas horas se confirmó que tres futbolistas relacionados con la selección venezolana permanecen desaparecidos, lo que generó una profunda preocupación en el mundo del deporte y entre los miles de afectados por la catástrofe.

Los jugadores se encontraban en zonas severamente impactadas por los sismos cuando se perdió contacto con ellos. Desde entonces, familiares, amigos y organismos de emergencia trabajan para obtener información sobre su paradero, mientras avanzan las tareas de rescate entre edificios derrumbados y sectores que permanecen incomunicados.

La situación se produce en un contexto extremadamente complejo. Las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país y provocaron centenares de víctimas fatales, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Las dificultades en las comunicaciones y los problemas en el suministro eléctrico complican la localización de personas desaparecidas. En numerosas ciudades afectadas continúan los operativos de búsqueda, mientras familiares aguardan noticias sobre seres queridos atrapados o aislados en distintas regiones.

La desaparición de los futbolistas generó mensajes de solidaridad de clubes, dirigentes deportivos y aficionados. A través de redes sociales se multiplicaron los pedidos de información y las cadenas de apoyo para colaborar con las tareas de búsqueda.

El drama alcanza especialmente al fútbol venezolano, que atraviesa horas de incertidumbre mientras espera novedades sobre los deportistas. Las autoridades no descartan que puedan encontrarse en refugios temporales o en zonas donde aún no se ha restablecido plenamente la comunicación.

Mientras tanto, los rescatistas continúan trabajando contrarreloj en distintas localidades afectadas por los derrumbes. La prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes y asistir a las personas que permanecen desaparecidas tras uno de los peores desastres naturales registrados en la historia reciente de Venezuela.