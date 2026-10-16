Un adolescente de 16 años es intensamente buscado en una zona rural de 25 de Mayo, luego de desaparecer mientras andaba a caballo con otros cinco jóvenes. El chico salió el miércoles hacia el interior del campo, pasando La Chimbera, y sus acompañantes regresaron sin él. La fiscal Daniela Pringles confirmó que se desplegó un operativo para dar con su paradero y que solicitaron la colaboración de un helicóptero para reforzar las tareas.

Según explicó Pringles, los jóvenes perdieron de vista al adolescente durante el recorrido y no lograron encontrarlo. La funcionaria señaló que el chico tiene poca experiencia para desenvolverse en ese tipo de terreno, una situación que genera preocupación por las dificultades que podría enfrentar mientras permanece desaparecido.

El operativo comenzó durante la madrugada de este viernes y cuenta con distintos recursos para rastrillar la zona, entre ellos personal especializado y drones. Además, las autoridades solicitaron utilizar un helicóptero para ampliar el alcance de la búsqueda. Sin embargo, la aeronave no estaba disponible al momento de las declaraciones y aguardaban la posibilidad de que llegara a la provincia para incorporarla al despliegue.

Otro de los factores que preocupa a los investigadores es el estado de salud del adolescente. Pringles confirmó que su madre informó que tiene diabetes, un dato que fue incorporado al reporte de búsqueda.

La fiscal expresó su expectativa de que puedan localizarlo en las próximas horas y sostuvo: «Confiamos en que esté por ahí reparado, quieto y que lo podamos encontrar en las próximas horas».

Mientras continúan los rastrillajes en el campo, los equipos abocados al operativo buscan dar con el adolescente y establecer qué ocurrió después de que sus compañeros lo perdieran de vista.