Buscan a un padre y su hijo, prófugos tras balear a un joven en Chimbas

La investigación por el violento ataque que dejó gravemente herido a Thiago Estrella en el barrio Los Túneles, en Chimbas, tiene ahora como principal objetivo la captura de dos prófugos: un padre y su hijo. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, ambos habrían tenido una participación determinante en la agresión, por lo que ya son intensamente buscados por los investigadores.

El avance de la causa se produjo este lunes durante la audiencia de formalización, donde la Justicia ordenó seis meses de prisión preventiva para Germán Rodríguez y Ramos, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos con el hecho mientras continúa la investigación.

Según explicó la Fiscalía, Ramos habría sido quien interceptó a Thiago Estrella en la vía pública y, mediante un engaño, lo condujo hasta un sector del barrio donde lo esperaban los dos prófugos. Allí comenzó la brutal agresión.

Siempre de acuerdo con la investigación, uno de los prófugos descendió y comenzó a golpear a la víctima con un elemento contundente. En medio del ataque, llamó por teléfono a Germán Rodríguez para pedirle que le acercara un arma de fuego. Una vez que Rodríguez llegó con el arma, el agresor efectuó cinco disparos contra Estrella cuando este intentaba escapar. Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza, a la altura de la oreja, dejándolo gravemente herido.

Durante la audiencia también se conoció que Ramos se presentó espontáneamente ante las autoridades y prestó declaración. Sin embargo, la versión que brindó fue considerada inconsistente por los investigadores. El imputado sostuvo que únicamente encontró la motocicleta utilizada por los prófugos y la trasladó hasta el lugar del hecho, aunque esa explicación no coincide con los testimonios incorporados al expediente, que lo ubican junto a la víctima antes de la agresión.

En cuanto a Germán Rodríguez, la Fiscalía sostiene que tuvo una participación necesaria al facilitar el arma utilizada en el ataque, motivo por el cual también quedó imputado por la portación de arma de fuego en concurso real con la tentativa de homicidio agravada por el uso de arma.

Mientras tanto, la búsqueda continúa. La identidad del padre y del hijo permanece bajo reserva para no entorpecer la investigación, aunque el fiscal aseguró que existen indicios suficientes para sostener que uno de ellos sería el autor de los disparos y el otro habría colaborado activamente en la ejecución del ataque.

En paralelo, el estado de salud de Thiago Estrella continúa siendo extremadamente delicado. El último parte médico al que accedieron los investigadores indica que permanece internado con pronóstico reservado y en estado muy grave, mientras la Fiscalía espera su evolución y continúa con las medidas para dar con los dos prófugos.