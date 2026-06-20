Policiales > En 25 de Mayo
Buscan al dueño de una moto 110cc que fue abandonada frente a una casa
Por Ariel Patruceli
La Policía de San Juan inició actuaciones para dar con el propietario de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que fue hallada abandonada frente a una vivienda durante la noche del jueves. El rodado, de color negro y sin dominio colocado, permaneció varias horas estacionado en el mismo lugar sin que ninguna persona se presentara a retirarlo.
Según informaron fuentes policiales, el hecho fue reportado durante la noche del 18 de junio, cuando alrededor de las 23:30 se recibió un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 por parte de una mujer.
La denunciante manifestó que cerca de las 21 regresó a su domicilio, ubicado sobre calle Sarmiento, entre calles 9 de Julio y 25 de Mayo, y observó una motocicleta de color negro, de 110 cc y sin chapa patente, estacionada sobre la vereda, frente a su propiedad.
De acuerdo con su relato, decidió esperar durante algunas horas para verificar si alguna persona regresaba a buscar el rodado. Sin embargo, al advertir que nadie se acercó al lugar y que la motocicleta continuó abandonada, resolvió comunicarse con el 911 para informar la situación.
Tras recibir el aviso, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para constatar la existencia del vehículo y dar inicio a las actuaciones correspondientes. A partir de ese momento comenzaron las tareas destinadas a establecer la procedencia de la motocicleta y localizar a su legítimo propietario.
Hasta el momento, el rodado permanece sin identificación visible, ya que no contaba con dominio colocado, situación que dificultó las primeras averiguaciones. Por ese motivo, la investigación continuó con el objetivo de determinar si la motocicleta registra algún pedido de secuestro o si pertenece a alguna persona que aún no denunció su desaparición.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda acreditar la propiedad del vehículo o aportar información que permita identificar a su dueño se presente en la dependencia policial correspondiente para colaborar con la investigación.