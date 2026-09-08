El diputado departamental de Jáchal, Miguel Vega, confirmó que trabaja en un proyecto de ley provincial para ampliar la protección de la Huerta de Huachi. La iniciativa busca extender el área actualmente resguardada y darle un alcance provincial al reclamo por la preservación de la zona, considerada estratégica para el abastecimiento de agua del departamento.

“Estamos trabajando en un proyecto de ley de protección a la Huerta Huachi. Ya existía una ley que protegía un porcentaje grande, pero no del todo por ser la única fuente de agua del departamento y por eso pedimos que se amplíe”, explicó Vega.

Dentro del proyecto se analiza llevar la superficie protegida a unas 10.000 hectáreas. Sin embargo, el objetivo planteado por el legislador es más amplio: reforzar mediante una norma provincial la protección de la zona y ampliar el resguardo existente.

La discusión tomó impulso a partir del proyecto minero Nuevo Panacán, cuya consulta pública ambiental fue habilitada en agosto. La iniciativa contempla 60.785 hectáreas y generó cuestionamientos por la superposición señalada entre parte del área solicitada y la cuenca de Huachi.

Legislatura

Vega explicó que el proyecto que se prepara en la Legislatura tendrá como punto de partida una propuesta que le acercaron. “La Iglesia y el presbítero Gustavo Vaca me acercaron un proyecto que es lo mismo que la ordenanza existente, la usaremos para hacer el proyecto que amplíe la protección”, señaló el diputado.

El planteo apunta a que la protección de Huachi no quede limitada al alcance de una ordenanza municipal y tenga respaldo en una ley provincial. De esta manera, la discusión sobre el futuro de la zona pasaría a tener un marco legislativo de alcance provincial.

El reclamo de Vaca

El pedido de avanzar con una ley provincial había sido planteado públicamente por Vaca, quien vinculó el debate con la necesidad de preservar la principal fuente de agua de Jáchal.

“Necesitamos llevarlo a la altura de ley para que nunca nadie más se atreva a pensar en un proyecto minero en la única fuente de agua”, sostuvo el sacerdote.

Vaca también había cuestionado el avance de nuevos proyectos sobre el área y consideró que existe una continuidad en los intentos de desarrollar actividades mineras en Huachi.

El antecedente de Vega

El legislador, que fue intendente de Jáchal entre 2015 y 2023, recordó que durante su gestión y la de Sergio Uñac en la Provincia no se otorgaron autorizaciones para explotar la zona.

“En su momento en la gestión de Uñac y mía como intendente no se aprobó ninguna autorización para explotarlo”, afirmó.

Con el proyecto que ahora se prepara, el conflicto abierto por Nuevo Panacán suma así una instancia política y legislativa. La discusión ya no se limita a la situación de un emprendimiento puntual, sino que comienza a centrarse en qué superficie debe quedar protegida y qué alcance debe tener esa protección para Huachi.