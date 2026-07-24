El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa con la que busca ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias e incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito financiero formal. La propuesta forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía para promover el uso de los llamados "dólares del colchón", estimados en unos 170.000 millones de dólares.

El proyecto fue presentado días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendiera públicamente la necesidad de facilitar la regularización de esos fondos. Según explicó, el objetivo es que los argentinos puedan formalizar sus ahorros y ponerlos en circulación dentro de la economía.

Uno de los principales cambios que impulsa la iniciativa es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que hoy condicionan el acceso al régimen simplificado. De aprobarse, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país podrá adherirse, ampliando significativamente el universo de contribuyentes alcanzados.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la modificación apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otorgar mayor seguridad jurídica a quienes opten por este esquema, sin resignar las herramientas de control que posee el Estado.

En ese sentido, el proyecto redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para impugnar las declaraciones juradas simplificadas de Ganancias e IVA.

La iniciativa establece que esa discrepancia existirá cuando la fiscalización determine una diferencia igual o superior al 15% del impuesto declarado, cuando se superen los montos previstos en el Régimen Penal Tributario o cuando se detecte el uso de documentación apócrifa o deducciones improcedentes.

Al mismo tiempo, incorpora un umbral mínimo para evitar que diferencias de escasa magnitud económica activen procedimientos de impugnación contra contribuyentes que actuaron de buena fe. También prevé que las declaraciones rectificativas presentadas dentro de los 15 días hábiles posteriores a una notificación, con el correspondiente pago de las diferencias, no sean consideradas para configurar esa discrepancia.

Otro de los cambios incluidos en el proyecto contempla beneficios para quienes regularicen voluntariamente ajustes vinculados al IVA o al Impuesto a las Ganancias y posteriormente adhieran al régimen simplificado, evitando la aplicación de determinadas sanciones.

Además de las modificaciones tributarias, el texto incorpora una actualización del régimen de multas por infracciones laborales en el ámbito agrario. El nuevo esquema reorganiza las sanciones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), con escalas diferenciadas según la gravedad de la falta y montos que irán desde los $120.000 hasta los $7,5 millones. A partir de 2027, esos valores se actualizarán automáticamente por el índice UVA.