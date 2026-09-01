Una nueva acción judicial fue presentada para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, previsto en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la empresa británica Rockhopper Exploration junto a la compañía Navitas.

La presentación fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que solicitaron a la Justicia Federal la suspensión de las obras, perforaciones y otras actividades vinculadas con el emprendimiento.

Un reclamo por razones ambientales y de soberanía

Los demandantes definieron la presentación como una acción preventiva vinculada al posible daño ambiental y a cuestiones de soberanía.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y apunta contra Rockhopper, Navitas y otros posibles responsables relacionados con el desarrollo del proyecto.

La solicitud busca detener distintas etapas del emprendimiento, incluyendo obras, instalaciones, perforaciones, movimientos en el lecho marino y actividades preparatorias. También pretende impedir el inicio de la extracción de hidrocarburos.

Las empresas apuntadas

Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzan con el proyecto Sea Lion bajo autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas.

Sin embargo, la posición argentina sostiene que las actividades de exploración y explotación desarrolladas de manera unilateral en el área no cuentan con autorización del Estado nacional.

El Gobierno argentino ya había expresado su rechazo al proyecto y advirtió sobre la posibilidad de impulsar medidas administrativas, legales y judiciales contra quienes participen de actividades petroleras sin autorización nacional.

Los pedidos a la Justicia

La nueva acción judicial solicita además la producción de distintas pruebas e informes vinculados con el proyecto.

Entre otros puntos, los demandantes pidieron información a organismos nacionales y provinciales para determinar si las compañías iniciaron los procedimientos de evaluación de impacto ambiental previstos por la normativa correspondiente.

También ofrecieron como testigos a especialistas vinculados con la investigación científica, los ecosistemas marinos y la conservación ambiental.

Un proyecto bajo disputa

Sea Lion vuelve así a quedar en el centro de una disputa que combina intereses económicos, cuestiones ambientales y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Mientras las empresas avanzan con el desarrollo del proyecto, la nueva presentación judicial busca que la Justicia Federal intervenga y determine si corresponde suspender las actividades antes de que avance la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.