El Consejo de la Magistratura de San Juan avisó que el 26 de junio iniciar el proceso de inscripciones para los postulantes a los cargos de Juez de Cámara de Apelación de Paz, Juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia y el de Juez de Primera Instancia en el fuero Civil.

De acuerdo con lo informado por el organismo, las inscripciones deberán realizarse de manera digital a través del sitio web oficial del Poder Judicial. Los interesados tendrán tiempo para completar el trámite desde este lunes 22 de junio hasta el viernes 26.

Para formalizar la postulación será necesario completar el formulario habilitado y adjuntar un único archivo en formato PDF. Ese documento deberá contener el currículum vitae actualizado con fotografía tipo carnet, el título de abogado y el certificado de matrícula emitido por el Foro de Abogados de San Juan.

Desde el Consejo de la Magistratura precisaron además que la documentación respaldatoria de los antecedentes declarados no deberá presentarse en esta primera instancia. Los postulantes deberán conservar esos comprobantes y exhibirlos únicamente si son requeridos durante alguna de las etapas de evaluación.

El proceso contempla también un período destinado a corregir errores u omisiones detectadas en las presentaciones. Esa instancia se desarrollará los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio.

Posteriormente se abrirá la etapa de impugnaciones, prevista para los días 2, 3 y 6 de julio, en la que podrán formularse observaciones conforme a lo establecido por el reglamento que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Actualmente el organismo está integrado por su presidenta, Victoria, junto al representante del Foro de Abogados, Raúl Acosta, la abogada Valeria Torres, la ministra de Gobierno Laura Palma en representación del Poder Ejecutivo y la diputada Fernanda Paredes por el Poder Legislativo.

DATO

Las inscripciones inician el 22 al 26 de junio, subsanación de errores e información complementaria del 29 de junio al 1 de julio y las impugnaciones serán desde el 2 al 6 de julio.