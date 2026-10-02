Buscan modernizar la normativa de los eventos nocturnos en San Juan

El presidente del Bloque Bloquista en Diputados, Luis Rueda, habló en Café de la Política, por HUARPE TV, sobre el proyecto que busca modernizar la normativa que regula los eventos y locales nocturnos en San Juan. Según explicó, la legislación vigente data de 2001 y contempla disposiciones que quedaron desactualizadas frente a las nuevas modalidades de fiestas.

Rueda señaló que el tratamiento de una nueva regulación ya estaba siendo analizado antes de la muerte de Uriel Ríos, el adolescente de 16 años que falleció tras un episodio ocurrido durante una fiesta en Médano de Oro. Sin embargo, reconoció que el caso aceleró los tiempos de trabajo legislativo.

“Este caso obviamente exige que nos pongamos a trabajar también con mayor velocidad la ley”, sostuvo el legislador.

Fiestas fuera de los lugares habilitados

Uno de los puntos que preocupa a los diputados es la realización de fiestas que funcionan al margen de las habilitaciones y controles establecidos para la actividad nocturna. Rueda mencionó especialmente los eventos que se realizan una vez finalizado el horario permitido para los boliches o en establecimientos que no cuentan con autorización. “Hay algunos directamente que para poder seguir o directamente poder extenderse a ese horario lo hacen en lugares no habilitados”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que mientras los locales nocturnos habilitados deben cumplir con una serie de requisitos, resulta más complejo detectar y controlar fiestas que se organizan en espacios alejados o que no tienen autorización para funcionar. “Creo que es momento que lo regulemos, me parece que no hay que mirar para otro lado”, afirmó.

El legislador consideró que la actualización de la normativa debería incluir la participación de distintos sectores vinculados con la actividad. “Hay que actualizar la ley, hay que juntarse con todos los que saben de la noche, los que conocen obviamente de la actividad nocturna, con diferentes asociaciones también para mirar”, indicó.

El problema de las fiestas clandestinas

Durante la entrevista, Rueda también fue consultado por la responsabilidad de los organismos encargados de controlar este tipo de eventos. El diputado reconoció que existen operativos y clausuras, pero sostuvo que la ubicación de algunas fiestas dificulta la intervención.

Según explicó, muchos de estos eventos se realizan durante los fines de semana en zonas alejadas y con poco tránsito, precisamente porque esa condición dificulta que sean detectados.

En relación con el caso que terminó con la muerte de Uriel Ríos, mencionó que el lugar donde ocurrió el hecho se encontraba en un sector de Alfonso XIII, en Médano de Oro, alejado de las zonas de mayor circulación. “Generalmente buscan lugares alejados, que no tengan mucho tránsito para que nadie se entere”, manifestó.

Ante la consulta sobre qué pueden hacer los vecinos cuando detectan este tipo de situaciones, Rueda recordó que pueden comunicarse con el 911 ante situaciones de exceso o descontrol. Sin embargo, planteó que la respuesta debería comenzar antes de que los eventos se desarrollen. “No podemos estar esperando que sigan haciendo los eventos y estar todos los fines de semana denunciando eventos clandestinos”, sostuvo.

Una regulación pensada para los jóvenes

Rueda planteó que la actualización de las normas debería apuntar también a generar condiciones de mayor control para quienes concurren a eventos nocturnos.

En ese marco, defendió la existencia de establecimientos habilitados como espacios donde los jóvenes puedan asistir bajo condiciones reguladas.

“Los boliches también regulados, los boliches son quienes tienen que brindar la diversión para todos los jóvenes, para todos los sanjuaninos”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de una nueva legislación debería ser que los padres puedan conocer que sus hijos concurren a espacios que cuentan con controles y responsables identificados.

“Hay que hacer una ley mucho más moderna, que les permita a los padres estar tranquilos, que los chicos van a ir a bailar, se van a ir a divertir en un lugar que está regulado, que está controlado”, concluyó.