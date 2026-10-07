Buscan poner en marcha el primer dispositivo Prisma antes de fin de año

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que San Juan prevé poner en funcionamiento antes de fin de año el primer punto del Plan Prisma, una iniciativa que busca fortalecer el monitoreo activo en tiempo real y coordinar el trabajo entre el Cisem 911, la Policía de San Juan y los municipios.

Delgado explicó que actualmente se trabaja en la etapa logística y de articulación necesaria para comenzar con la implementación. El esquema involucra al área tecnológica de la Policía de San Juan, el CISEM, la Secretaría de Seguridad y los distintos municipios.

“Estamos en la logística porque es una articulación entre la parte de tecnología de la Policía de San Juan, el Cisem, la Secretaría de Seguridad y también los diferentes municipios”, señaló el funcionario.

Según detalló, la intención es comenzar con un primer Prisma antes de que termine 2026. Aunque inicialmente se esperaba implementar una cantidad mayor, Delgado indicó que se pondrá en funcionamiento al menos una unidad y que, a partir de allí, comenzará el despliegue progresivo en otros puntos de la provincia.

Definirán dónde estará el primer Prisma

El lugar donde comenzará el programa todavía no fue informado. Delgado señaló que será el gobernador quien anuncie la ubicación del primer dispositivo.

La definición de los siguientes puntos se realizará a partir del análisis del mapa del delito y de los denominados mapas de calor, con el objetivo de determinar dónde resulta estratégico reforzar el monitoreo.

En ese sentido, el secretario mencionó especialmente a los departamentos que concentran una mayor cantidad de población. Entre ellos incluyó a Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson y Albardón. “La mayor concentración de personas está en el Gran San Juan”, explicó Delgado al referirse a los sectores que se encuentran bajo análisis.

El funcionario también aclaró que la cantidad de unidades que finalmente podrán instalarse dependerá de los recursos disponibles y del presupuesto que autorice el Ministerio de Hacienda.

Más seguridad

Durante la entrevista también fue consultado por distintos reclamos de mayores medidas de seguridad. Delgado aseguró que el trabajo se desarrolla en todos los departamentos y que la distribución de los recursos se realiza de acuerdo con las posibilidades económicas y materiales disponibles. En ese contexto, sostuvo que la estrategia debe adaptarse a una problemática que cambia constantemente. “La delincuencia, el delito, es dinámico en todos lados. San Juan también, el delito es dinámico”, afirmó.

El secretario planteó que, ante una necesidad detectada en un sector, el desplazamiento del delito puede generar posteriormente nuevas situaciones en otros puntos de la provincia. Por eso, vinculó el Plan Prisma con la necesidad de contar con herramientas que permitan realizar un monitoreo activo y orientar los recursos de seguridad según la evolución del mapa delictivo.

“El camino es ese”, sostuvo Delgado, y remarcó que la Policía de San Juan busca dar una respuesta inmediata ante los reclamos de seguridad que se presentan en los distintos departamentos.