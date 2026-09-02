El proceso de titularización docente en San Juan se encuentra demorado a la espera de una resolución que establecerá dónde podrán realizarse los estudios médicos exigidos a quienes busquen acceder a cargos y horas titulares. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que el objetivo central de la normativa es evitar que los docentes tengan que pagar un plus por esas prestaciones.

La funcionaria señaló que la resolución se está elaborando en conjunto con el Ministerio de Salud y que la demora responde justamente a la necesidad de definir el circuito que permitirá garantizar que los estudios puedan realizarse sin costos adicionales.

“Hay una pequeña demora porque lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Es una resolución que va a determinar dónde van a poder hacerse los estudios de los docentes”, explicó Fuentes.

La ministra remarcó que la decisión está vinculada con una disposición del gobernador Marcelo Orrego para que aquellos docentes que deban recurrir a clínicas privadas no tengan que afrontar el pago de adicionales.

“Es muy importante porque el gobernador dispuso que las personas que pudieran hacerlas en clínicas privadas no tuvieran que pagar plus y esa es la demora que estamos teniendo para que no tengan gastos extras los docentes”, sostuvo.

Un requisito para titularizar

Los estudios médicos forman parte de los distintos requisitos que deben cumplir los docentes que buscan titularizar cargos u horas, tanto en el nivel secundario como en el superior.

Fuentes explicó que se trata de un procedimiento que requiere reunir diferentes documentos y antecedentes antes de que una persona pueda acceder a un puesto titular dentro del Estado.

“Son varios los estudios que hay que hacer”, indicó la ministra, quien remarcó además la importancia de contar con toda la documentación y los antecedentes de quienes buscan acceder a una titularización.

En este sentido, la resolución que prepara Educación junto con Salud será clave para determinar cómo se realizará una parte del trámite y, al mismo tiempo, evitar que el cumplimiento de los requisitos genere un costo adicional para los trabajadores de la educación.

La oficina ya recibe consultas

Mientras se completa la normativa, Educación ya puso en funcionamiento una oficina en el Centro Cívico para orientar a los docentes que participarán del proceso.

Según explicó Fuentes, allí pueden consultar qué documentación deben presentar y cuáles son los requisitos que todavía les falta completar, incluidos aquellos que no están relacionados con los estudios médicos.

“Se pueden acercar por el Centro Cívico, pueden evacuar dudas, pueden saber qué otros papeles aparte de los estudios médicos les están faltando”, señaló. La ministra estimó que la resolución podría estar terminada alrededor del 15 de septiembre. Una vez que esté aprobada, comenzaría formalmente el proceso de titularización.

El objetivo: que el trámite no genere gastos extras

La definición que trabajan Educación y Salud apunta así a resolver uno de los aspectos pendientes del procedimiento: garantizar que los estudios médicos necesarios puedan realizarse sin que los docentes deban afrontar un plus.