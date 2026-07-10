Representantes de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes mantuvieron una reunión con el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, para presentar un proyecto de radicación en el departamento que incluye la instalación de una sede institucional, un centro de servicios para maquinaria pesada y espacios de capacitación destinados a trabajadores vinculados a la actividad minera.

La delegación estuvo encabezada por su presidente, Patricio Páez, quien explicó que la organización ya tomó la decisión de trasladar su domicilio físico y legal a Iglesia para acompañar desde el territorio el desarrollo de los proyectos mineros.

"Decidimos hacer el cambio de domicilio físico y legal de la agrupación porque para estar hay que estar físicamente. No vamos a poner solamente un cartel. Queremos trabajar desde Iglesia y acompañar a la gente del departamento", señaló a DIARIO HUARPE.

Según explicó, la propuesta presentada al municipio contempla la cesión de un espacio dentro del parque industrial o minero para instalar oficinas, un contenedor de servicios técnicos y un centro de asistencia para equipos utilizados por la industria minera.

"Queremos instalar un contenedor con servicios de hidráulica compleja y repuestos para maquinaria pesada para no depender de la Capital de San Juan. La idea es generar actividad y ocupar mano de obra local", sostuvo.

Páez indicó además que uno de los ejes centrales del proyecto será la formación de trabajadores y proveedores. Según explicó, la agrupación cuenta con profesionales y técnicos que podrían participar en programas de capacitación vinculados a distintos servicios requeridos por la industria minera.

"No vamos solamente a instalar una oficina. Queremos dar capacitación porque tenemos gente capacitada y también personas que necesitan formación para poder insertarse laboralmente", afirmó.

Durante la reunión también se abordó la situación económica y laboral que atraviesa el departamento. El dirigente sostuvo que existe preocupación entre vecinos y trabajadores por la falta de oportunidades laborales y aseguró que la demanda de empleo es uno de los principales temas que surgieron durante las conversaciones mantenidas en Iglesia.

"Lo más importante que vimos es que el número de desempleados es muy grande. Hay muchas expectativas puestas en la minería y creemos que hay que trabajar para que las oportunidades lleguen efectivamente a la comunidad", expresó.

De acuerdo con Páez, las autoridades municipales recibieron favorablemente la propuesta, aunque explicaron que la disponibilidad de terrenos y las autorizaciones necesarias dependen de distintos procedimientos administrativos y organismos provinciales.

"Nos dijeron que las ideas son buenas, pero que hay cuestiones administrativas y permisos que deben resolverse antes de avanzar", comentó.

Tras el encuentro con el intendente, integrantes de la agrupación mantuvieron reuniones con vecinos y referentes locales para interiorizarse sobre la situación social y económica del departamento. Según relataron, gran parte de las consultas estuvieron relacionadas con empleo, contratación de servicios y participación de trabajadores locales en los proyectos mineros que avanzan en la provincia.

Dato

La Agrupación Minera Cordillera de los Andes nuclea a desempleados mineros con o sin experiencia en el rubro. En la actualidad tienen más de 2.000 integrantes en su grupo de WhatsApp.