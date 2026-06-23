La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de los Trabajadores dieron un paso hacia la construcción de un espacio de trabajo conjunto en San Juan, en línea con el proceso de acercamiento que impulsan ambas centrales a nivel nacional.

El encuentro se realizó este lunes y reunió al delegado regional de la CGT, Eduardo Cabello, y al secretario general de la CTA de los Trabajadores San Juan, Sergio Calderón. Según informaron los participantes, la reunión tuvo como eje el análisis de la situación económica, política y social que atraviesa el país, además de la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores frente al actual contexto.

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los recortes presupuestarios, el crecimiento del endeudamiento, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales requieren respuestas coordinadas por parte del movimiento obrero.

En ese sentido, remarcaron la importancia de avanzar en un proceso de unidad que permita consolidar una agenda común de acciones y reclamos. Además, acordaron continuar con reuniones periódicas para definir estrategias conjuntas destinadas a la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores sanjuaninos.

El acercamiento entre ambas centrales también tiene una lectura política dentro del escenario sindical provincial. La participación de Calderón en esta instancia cobra relevancia debido a que, hace poco más de una semana, el dirigente fue parte del lanzamiento de la Intersindical, un espacio integrado por distintos gremios que surgió con una postura crítica hacia la conducción de la CGT San Juan.

La foto compartida entre Cabello y Calderón muestra así un nuevo capítulo dentro del mapa gremial local. La CTA de los Trabajadores, que había acompañado la conformación de la Intersindical, ahora se suma a una mesa de diálogo con la central obrera tradicional, en un movimiento que puede interpretarse como un gesto de acercamiento y articulación institucional.

De esta manera, la reciente construcción de unidad entre ambas centrales también impacta en el armado de la Intersindical, encabezada por Asijemin, que pierde a uno de los espacios sindicales más importantes que participaron de su lanzamiento.

Mientras tanto, las conducciones gremiales aseguran que la prioridad pasa por construir consensos para enfrentar una coyuntura económica que consideran adversa para los trabajadores.Este enfoque te deja una nota informativa, pero con una segunda lectura política que seguramente generará interés porque pone el foco en el reacomodamiento sindical tras la creación de la Intersindical.