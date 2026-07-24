La primera respuesta de Eduardo Cabello al armado opositor no fue una reunión política ni un discurso. Fue mostrar que la conducción nacional de la CGT estará presente en San Juan para respaldar el proceso electoral en el que buscará renovar su mandato al frente de la Regional. La señal llega en momentos en que un grupo de gremios avanza con la conformación de una lista para intentar poner fin a casi dos décadas de conducción del dirigente de la Uocra.

Cabello confirmó que la elección de la CGT San Juan se realizará el próximo 25 de agosto y reveló que la fecha fue modificada para facilitar la llegada de Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional y uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la conducción cegetista. También podrían participar otros referentes nacionales.

La presencia de Daer es interpretada como un fuerte respaldo político a la conducción de Cabello en medio de una interna que, por primera vez en muchos años, tendrá una oposición organizada.

En las últimas semanas, el sector disidente dejó atrás las críticas públicas y comenzó a institucionalizar su armado. Los gremios que integran la Intersindical presentaron una nota para exigir el reglamento electoral, la convocatoria, el cronograma, la conformación de la Junta Electoral y toda la documentación vinculada a los comicios. El objetivo es garantizar la presentación de una lista propia y controlar el desarrollo del proceso electoral.

El espacio opositor tiene como principal articulador a la UOM. Su secretario general, Martín Solazzo, fue designado como responsable de recibir la documentación requerida y se consolidó como la principal referencia del armado. Junto a la UOM participan Satsaid, el Sindicato de Trabajadores Viales, Sutca, SOGA, ASEC, Joyep, Aseproc y otros gremios que durante los últimos meses comenzaron a coordinar acciones dentro de la Intersindical y luego impulsaron la reorganización de las 62 Organizaciones Peronistas en San Juan.

Los dirigentes cuestionan que la CGT perdió protagonismo frente a los conflictos laborales y sostienen que es momento de una renovación después de casi 18 años de la conducción de Cabello. Además, buscan recuperar influencia dentro del PJ de cara al armado político para las elecciones de 2027.

Lejos de mostrarse inquieto por ese escenario, Cabello aseguró que afronta la elección con tranquilidad y respaldado por el equipo que lo acompaña desde hace años. "Tengo la paz y la tranquilidad de tener un grupo de casi 30 compañeros que son los que han estado siempre cerca mío. La Secretaría no es Eduardo Cabello; la Secretaría es ese grupo", dijo en San Juan en Noticia que se emite por Mitre 95.1.

El dirigente también dejó en claro que la aparición de una lista opositora no modifica su postura y que, por el contrario, representa un incentivo para defender el proyecto que conduce desde hace casi dos décadas.

"Estas cuestiones te motivan más, porque tampoco uno va a haber abierto un camino y hecho un montón de cosas para que después se puedan perder con ideas que tampoco compartimos."

Aunque la oposición logró unificarse detrás de una estrategia común, Cabello continúa siendo el favorito. El sistema electoral de la CGT asigna los congresales de acuerdo con la cantidad de afiliados cotizantes de cada sindicato, un mecanismo que beneficia a las organizaciones de mayor peso.

En ese esquema, el oficialismo mantiene el respaldo de Upcn, Uocra, Luz y Fuerza, SEC, UDA y otros gremios con una importante representación dentro del Congreso Electivo, una ventaja que podría resultar determinante al momento de definir la próxima conducción.

La elección del 25 de agosto aparece así como el mayor desafío que enfrentará Cabello desde que asumió la conducción de la CGT San Juan. Por primera vez en varios años, una oposición logró organizarse para disputarle el liderazgo de la central obrera. La respuesta del oficialismo fue exhibir el respaldo de la conducción nacional como una muestra de fortaleza política frente a una interna que ya comenzó a jugarse antes de llegar a las urnas.