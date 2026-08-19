El diputado justicialista Eduardo Cabello defendió su voto a favor del acuerdo entre San Juan y Vicuña y puso el foco en la generación de empleo y la necesidad de construir infraestructura para el desarrollo minero. El legislador reconoció las diferencias dentro del PJ, pero aseguró que la postura fue conversada previamente y descartó que la votación genere una fractura interna.

“Tenemos mano de obra desocupada, tenemos trabajadores o empresas desocupadas. Entonces yo no puedo ir en contra de algo que va a traer funcionamiento”, afirmó Cabello después de la aprobación del convenio en la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que su postura también respondió a planteos surgidos desde los territorios que representan los distintos diputados. “No he sido solamente yo, han sido varios compañeros del bloque por los pedidos del territorio, la gente, lo que se da”, señaló.

La infraestructura para la minería

Cabello sostuvo que uno de los factores decisivos fue la necesidad de contar con obras para acompañar el crecimiento de la actividad minera, en un contexto en el que Nación paralizó buena parte de la obra pública.

“Es mano de obra, porque creo que no hay otra manera. La infraestructura que necesita la minería alguien la tiene que hacer y el Estado nacional no la va a hacer”, expresó.

En ese sentido, planteó que existe una contradicción entre las expectativas nacionales sobre la producción minera de las provincias cordilleranas y la falta de inversión en infraestructura.

“Más allá de que ellos digan que las provincias de la Cordillera van a sustentar la economía del país, si vos no les das infraestructura, no van a poder sacar nada de eso”, sostuvo.

Para Cabello, ante ese escenario la Provincia debe tomar una definición sobre cómo avanzar. “La idea es que se produzca, que avance y que la minería no se detenga”, remarcó.

Las diferencias dentro del PJ

El diputado también se refirió a las distintas posiciones que tuvo el justicialismo durante la votación y rechazó que puedan afectar la convivencia interna del espacio. “No, porque se ha charlado”, respondió al ser consultado sobre una posible tensión dentro del bloque.

Cabello sostuvo que exigir una postura uniforme implicaría desconocer las razones de cada legislador. “Sería empezar a tener en menos el pensamiento de otro diputado. Vamos a tener que tener todos el mismo pensamiento y difícilmente que lo tengamos”, señaló.

También consideró que los legisladores tuvieron posibilidades de plantear sus objeciones durante el tratamiento. “Cada uno tuvo la oportunidad de decir todo lo que quería”, concluyó.