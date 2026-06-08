En un contexto donde las estadísticas marcan una caída en la natalidad, el área de fertilidad del Hospital Dr. Guillermo Rawson en San Juan vive una realidad opuesta: la demanda de asistencia para concebir no para de crecer. El fenómeno responde a un cambio en el esquema familiar y social, donde la búsqueda del primer hijo suele postergarse por razones profesionales o personales. Esta dilación ha transformado al servicio en un centro de referencia regional que debe gestionar casos con una creciente "urgencia biológica", atendiendo a parejas que, en su mayoría, superan los 30 años.

El doctor Esteban Herrero, especialista en Medicina Reproductiva y referente del área, explicó a DIARIO HUARPE que, aunque la baja natalidad es una tendencia firme, en el consultorio el panorama es distinto.

“En fertilidad la verdad que vemos cada vez más consultas. Siempre tenemos la agenda completa y consulta mucha gente en ambos sexos”, señaló el profesional, detallando que reciben derivaciones de toda la provincia por ser el único centro público con capacidad para realizar tratamientos de alta complejidad en la región de Cuyo.

El factor edad y la urgencia de los 35 años

Uno de los puntos críticos detectados por el equipo médico es el rango etario de quienes consultan, situándose mayoritariamente entre los 30 y 40 años. Esta postergación de la maternidad, vinculada al crecimiento profesional y social de la mujer, conlleva un desafío clínico adicional.

“Nosotros vemos más pacientes de fertilidad por el lado de la mujer porque consultan obviamente más tarde y biológicamente la mujer tiene más tasa de embarazo menores de 35 años. Entonces al consultar con más de 35 años obviamente su tasa disminuye”, advirtió Herrero.

Ante esta realidad, la recomendación médica es estricta respecto a los tiempos de espera. Mientras que para parejas menores de 35 años se aconseja consultar tras un año de búsqueda infructuosa, para las mayores de esa edad el plazo se reduce a solo seis meses.

“Lo principal es la prevención y consultar lo antes que se pueda y no dejar que el tiempo nos pase”, enfatizó el especialista, remarcando que junio es el mes clave para visibilizar esta problemática y promover el acceso a la información.

Cobertura integral y acceso gratuito

El Hospital Rawson garantiza el derecho a la salud reproductiva mediante un esquema que incluye desde la baja hasta la alta complejidad. Los pacientes pueden acceder a procedimientos de estimulación ovárica e inseminación intrauterina, así como a la Fertilización In Vitro (FIV) y la criopreservación de gametas por razones médicas o personales.

El abordaje no es meramente técnico, sino interdisciplinario. El equipo está compuesto por ginecólogos especializados, embriólogos, psicólogas expertas en reproducción asistida, nutricionistas y trabajadores sociales, quienes brindan contención emocional durante un proceso que suele ser estresante para la pareja. Según Herrero, el estudio es siempre paritario:

“Siempre se estudia tanto el hombre como la mujer. Las patologías van 50 y 50”, aclaró, derribando el mito de que la infertilidad es una cuestión puramente femenina.

Cómo acceder al servicio

Para quienes deseen realizar una consulta en el sector público, el hospital ha estipulado un sistema de turnos presenciales. La agenda se abre únicamente la última semana de cada mes y los interesados deben dirigirse a los Consultorios Externos de adultos del hospital, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 12:30 horas.

A nivel privado, el Dr. Herrero también desempeña funciones en centros especializados locales, pero destaca que el sistema público sanjuanino hoy ofrece las mismas herramientas tecnológicas para cumplir el sueño de formar una familia sin que el costo económico sea una barrera infranqueable.