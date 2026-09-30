La demanda de pelucas oncológicas creció y Cadena de Favores entrega actualmente unas nueve por semana de manera gratuita. Maximiliano Zacarías, referente de la organización, contó en el programa Yo Te Invito que el volumen de pedidos obligó a extender los tiempos de elaboración.

Durante su visita al programa conducido por Ana Paula Zabala, Zacarías explicó que anteriormente una peluca podía confeccionarse en tres o cuatro días, pero el incremento de solicitudes llevó a que actualmente el proceso demande entre una semana y media y dos semanas.

“Estamos entregando unas nueve pelucas por semana. Es muchísima la demanda que tenemos”, explicó. Sin embargo, detrás de ese aumento existe una realidad que preocupa al referente: aseguró que también reciben pedidos de pacientes oncológicas cada vez más jóvenes.

Actualmente, Zacarías trabaja solo en el taller en la confección de las pelucas, aunque detrás de Cadena de Favores existe una red de peluqueros y colaboradores que se ocupa de recolectar cabello y sostener el proyecto.

Pelucas gratuitas frente a costos millonarios

La tarea de Cadena de Favores busca acompañar a quienes atraviesan tratamientos oncológicos, no solo desde una cuestión estética y emocional, sino también facilitando el acceso gratuito a pelucas que en el mercado pueden alcanzar valores millonarios.

Según relató Zacarías, una joven llegó recientemente al espacio después de consultar por una peluca de cabello natural en Mendoza, donde le habían solicitado entre $1.500.000 y $2.000.000.

“La idea es hacerle una peluca nueva a esa persona, que sienta que se le asigna a su medida y que está hecha para ella. Es devolverle un poco la integridad, la imagen al espejo y la autoestima”, expresó el impulsor del proyecto.

Frente a estos costos, la organización confecciona las pelucas de manera totalmente gratuita, utilizando principalmente cabello donado y materiales que adquieren con fondos propios. “Nosotros no solucionamos ni curamos nada, pero sí aportamos un pequeño grano de arena”, señaló.

Para sostener la iniciativa, los peluqueros que forman parte del proyecto destinan el 10% de los ingresos generados por su trabajo a la compra de materiales, especialmente las mallas necesarias para confeccionar las pelucas.

Una red solidaria que comenzó en 2007

Cadena de Favores nació en 2007 a partir de la iniciativa de tres peluqueros y, con el paso de los años, logró extenderse a distintas provincias.

Actualmente tiene presencia en San Juan, Córdoba, Neuquén y Catamarca, mientras que próximamente proyectan sumar también a Tucumán.

Además de confeccionar pelucas, la organización brinda capacitaciones para que otras instituciones puedan desarrollar sus propios bancos. En agosto, por ejemplo, Zacarías participó de una capacitación en Catamarca junto a Tijeritas Solidarias, cuyos integrantes lograron fabricar y entregar más de 15 pelucas gratuitas desde entonces.

Cómo donar cabello

Cadena de Favores recibe cabello a partir de los 10 o 15 centímetros de largo, por lo que no es necesario contar con mechones extensos para poder colaborar. Quienes deseen donar o comunicarse con la organización pueden hacerlo a través de su cuenta oficial de Instagram: @cadenadefavores2007