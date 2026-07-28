El presidente Javier Milei anunciará por cadena nacional una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno considera uno de los pilares para consolidar su programa económico y evitar el regreso del financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria.

El proyecto, que luego deberá ser debatido en el Congreso, propone redefinir el rol del Banco Central para que su misión principal sea preservar el valor de la moneda. De esta manera, dejaría atrás el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió sus objetivos e incorporó funciones vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer por ley la prohibición de que el BCRA vuelva a financiar al Tesoro Nacional mediante la emisión de pesos. Desde la Casa Rosada sostienen que esa práctica fue una de las principales causas de la inflación de las últimas décadas y buscan impedir que pueda repetirse en futuras administraciones.

La propuesta también contempla fortalecer la independencia institucional del organismo. Para ello, endurece los mecanismos para remover al presidente y a los directores del Banco Central, con el objetivo de evitar que puedan ser desplazados únicamente por decisión del Poder Ejecutivo.

El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica es una de las reformas estructurales más importantes de la gestión y aspira a convertirla en un cambio permanente del funcionamiento del sistema monetario argentino. El mensaje presidencial servirá para explicar los principales ejes del proyecto antes de su ingreso al Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para su aprobación.