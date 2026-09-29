El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), confeccionado mensualmente por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de encuestas de Poliarquía Consultores, registró en septiembre de 2026 una caída del 5,9% respecto a agosto, ubicándose en 1,94 puntos sobre una escala de 5. Se trata de la medición más baja en lo que va de la presidencia de Javier Milei, revirtiendo el repunte del mes anterior y retrocediendo a niveles similares a los piso anotados en septiembre de 2025 y julio de 2026.

La corrección a la baja confirmó las advertencias técnicas de la propia universidad sobre el informe de agosto —que había festejado el oficialismo tras un alza del 6,4%—, donde los analistas habían anticipado un posible "error muestral" por la reducida proporción de casos en el segmento joven.

Con el resultado actual de 1,94 puntos, el nivel de aprobación implícito proyecta un respaldo del 38,8%, un indicador históricamente seguido por la política y el empresariado por su correlación con la intención de voto hacia los gobiernos de turno.

El deterioro en la percepción pública coincidió con una semana de indicadores macroeconómicos desfavorables y renovada tensión en los mercados financieros.

En los días previos, el INDEC informó un retroceso interanual de la actividad económica del 1,4% en julio (y un 2,9% mensual desestacionalizado) junto a una tasa de pobreza del 32,3% para el primer semestre, al tiempo que el riesgo país trepó a 609 puntos básicos —máximo desde abril— en medio de caídas en los bonos soberanos y el índice S&P Merval.

Al analizar los componentes del índice, los mayores retrocesos se observaron en la percepción sobre la preocupación por el interés general, que se desplomó un 12,3% hasta los 1,50 puntos, y la evaluación general de la gestión, que cayó un 9,3% para situarse en 1,60 puntos.

En tanto, la percepción de eficiencia cedió un 3,5% (1,94 puntos) y la capacidad para resolver problemas cayó un 4% (2,20 puntos). La honestidad de los funcionarios se mantuvo como el atributo de mayor valoración con 2,45 puntos, a pesar de registrar un descenso mensual del 2,9%.

En la perspectiva comparativa histórica, al cumplirse el mes 33 de mandato, el valor del ICG de la gestión de Milei se ubica un 26,1% por debajo del alcanzado por Néstor Kirchner en el mismo período (2,62 puntos). Sin embargo, la cifra actual de 1,94 puntos se mantiene por encima de los guarismos registrados en el mes 33 por las administraciones de Alberto Fernández (1,23; +57,4%), Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,71; +13,6%), Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato (1,77; +9,4%) y Mauricio Macri (1,75; +10,7%).