La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) realizó una jornada de actualización sobre los alcances de la Ley de Modernización Laboral y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con especial atención a las implicancias que ambos instrumentos pueden tener para las empresas del sector.

El encuentro, realizado el 11 de agosto de 2026, reunió a especialistas en derecho laboral y finanzas para analizar los principales cambios introducidos por la nueva normativa y las herramientas previstas para su implementación. La actividad fue moderada por Juan Ignacio Boragina, jefe de Asuntos Jurídicos de CAEM.

Los cambios en las relaciones laborales

Durante la jornada, el abogado laboralista Javier Adrogué abordó el nuevo marco legal y los cambios incorporados por la reforma. También se refirió a los pronunciamientos judiciales vinculados con la normativa y a los criterios que introduce en materia de relaciones entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos analizados fue el objetivo de la legislación de otorgar mayor flexibilidad al sistema laboral. En particular, se explicó que la normativa amplía las posibilidades de negociación entre empresas y trabajadores respecto de determinados beneficios o condiciones que se encuentren por encima de los mínimos establecidos por la legislación vigente.

El análisis adquiere relevancia para una actividad como la minería, caracterizada por operaciones de gran escala, esquemas laborales específicos y una importante participación de contratistas y proveedores.

El Fondo de Asistencia Laboral

Otro de los ejes de la jornada fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya estructura y funcionamiento fueron explicados por especialistas de Mariva Asset Management: Fernando Crespo, director; Ezequiel Ferrando, gerente de inversiones; y Gonzalo Cabrera, gerente comercial.