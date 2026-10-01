CAF -el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó un préstamo de US$160 millones para la Provincia de San Juan, destinado a transformar dos tramos de la Ruta Nacional 40 en una autopista moderna. Es la primera operación de financiamiento que el organismo realiza con la provincia, y llega en un contexto de fuerte crecimiento productivo impulsado por la minería: según los datos difundidos por CAF, San Juan alcanzó en 2025 un récord exportador de US$1.757 millones, en gran parte gracias a la actividad minera y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema nacional que ofrece beneficios impositivos y cambiarios a los proyectos de gran escala.

El Directorio de CAF aprobó un préstamo por US$160 millones para San Juan.

Una ruta diseñada en 1935 que ya no da abasto

El financiamiento responde justamente a esa demanda creciente. La Ruta Nacional 40 es el principal eje de conectividad de la provincia, pero al sur de la capital sanjuanina mantiene un diseño original de 1935, con sectores deteriorados, capacidad limitada e intersecciones poco seguras.

El programa, que se ejecutará a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, prevé convertir cerca de 50 kilómetros de ese tramo en una autopista de doble calzada, con dos carriles por sentido, separación física central y control total de accesos. También incluye intercambiadores a distinto nivel -cruces donde el tránsito de la ruta y el local se resuelven en alturas diferentes, sin semáforos-, colectoras para el tránsito local e iluminación LED. De manera complementaria, el programa busca fortalecer las capacidades del Estado provincial para planificar y gestionar este tipo de obras viales.

Empleo, ahorro y menos tiempo de viaje

Según las proyecciones de CAF, la obra generará más de 4.000 empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción. Una vez terminada, se estima que los tiempos de viaje se reducirán un 35% y que el ahorro en costos de transporte rondará los US$12 millones anuales. La intervención beneficiará de manera directa a cerca de 1,5 millones de personas de San Juan y Mendoza.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, vinculó el financiamiento con el momento que atraviesa la provincia. "Con esta primera operación en San Juan acompañamos a una provincia que vive una transformación productiva histórica. Modernizar la Ruta 40 significa rutas más seguras para las familias, costos logísticos más bajos para quienes producen y más integración con Chile y los mercados del Pacífico", afirmó.