Más de 900 trabajadores tecnológicos en Argentina se quedaron de la noche a la mañana sin empleo, sin cobrar sus indemnizaciones y sin el sueldo del mes corriente tras la abrupta caída de Ueno Bank en Paraguay.

El colapso del holding bancario salpicó de lleno a la empresa de desarrollo de software Itti (que opera en el país bajo la razón social Kaitel SRL), desatando un escándalo político y financiero de escala internacional que terminó provocando la detención del titular del Grupo Vázquez, la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña y la del titular del Banco Central de ese país, Carlos Carvallo.

La parálisis en Argentina afectó a todas las áreas operativas de la firma, desde administrativos y recepcionistas hasta personal de recursos humanos, diseñadores y desarrolladores de productos digitales.

Tras el bloqueo repentino de sus herramientas de trabajo y equipos informáticos, las autoridades de la compañía desaparecieron, comunicando únicamente una suspensión obligatoria de 30 días con la promesa de mantener temporalmente la cobertura médica prepaga.

Esta situación extrema dejó a cientos de familias a la deriva, incluyendo a personas bajo tratamientos contra el cáncer o con intervenciones quirúrgicas pendientes para sus hijos.

Ante el vacío absoluto de respuestas, los afectados se autoconvocaron para este miércoles a las 15:00 en las puertas de la sede porteña de la empresa, ubicada en La Pampa 1445 (barrio de Belgrano), para exigir la liquidación de sus sueldos y el pago de las indemnizaciones de ley.

Una estafa "Ponzi" con recursos públicos

El entramado corporativo que causó la crisis vincula a la firma de software Itti con el propio Ueno Bank, ambas firmas pertenecientes al Grupo Vázquez, liderado por Federico Miguel Vázquez, quien fue detenido por las fuerzas policiales en las últimas horas. Entre los clientes de Itti figuraba no solo la entidad financiera quebrada, sino también el propio Banco Central de Paraguay (BCP), órgano que debía supervisar el funcionamiento del sistema.

Las sospechas de complicidad estatal escalaron rápidamente: a pocos días de asumir en 2023, el presidente Santiago Peña designó al frente del BCP a Carlos Carvallo, exdirector ejecutivo de Ueno Bank. Además, el propio Peña mantuvo acciones dentro del banco hasta marzo de 2025. Tras el congelamiento de cuentas y el bloqueo de tarjetas que afectó a 3 millones de usuarios, Carvallo presentó su dimisión y Peña renunció a la presidencia ante el inminente inicio de un juicio político en la Cámara de Diputados.

Datos financieros del colapso y fondo de garantía

Constituido como banco digital en diciembre de 2023 tras funcionar como financiera, Ueno Bank experimentó una expansión acelerada que incluyó la absorción de Visión Banco en julio de 2024 y la sponsorización de los estadios de los clubes Olimpia y Cerro Porteño.

La entidad llegó a administrar el 10% del total de los activos del sistema paraguayo y a manejar recursos públicos clave: 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) —afectando el cobro de 32 mil jubilados—, además de fondos provenientes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú.

El 2 de noviembre, el Banco Central interrumpió las operaciones del banco al detectar un grave deterioro patrimonial: su índice de solvencia cayó al 5,56%, ubicándose por debajo de la mitad del límite legal (12%).

Según revelaciones del exviceministro de Economía Daniel Correa, de los 2.836 millones de dólares depositados, aproximadamente 600 millones correspondían a créditos autoconcesionados a empresas vinculadas al propio Grupo Vázquez.

Para mitigar el impacto en los pequeños ahorristas, la autoridad monetaria activó el Fondo de Garantía legal (que cubre hasta 38.600 dólares por depositante), iniciando un primer desembolso inmediato equivalente a 1.675 dólares por persona, completando el remanente en un plazo máximo de 30 días.