El sector del comercio minorista con mayor caída de ventas en el período abril-mayo fue el de los supermercados, que sufrieron una caída de las ventas del 2,9% en comparación con el mismo tramo de 2025, reportó la consultora especializada NielsenIQ en su informe de coyuntura.

El promedio de todos los canales que se miden para el informe arrojó una caída del 0,8%, que es la primera registrada por esa consultora en varios meses en al menos un año. Pese a la caída, en abril-mayo los supermercados facturaron un 24% más tras aumentar sus precios un 29%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La caída de las ventas del segmento fue menor a la del tramo previo marzo-abril (-4,7), pero también fue la decimosegunda consecutiva. En tanto, los autoservicios independientes cerraron el mes con una suba de sus ventas del 1,7%; los kioscos crecieron 0,4%; y los comercios tradicionales y las perfumerías vendieron respectivamente un 0,2% y un 0,1% más que en el mismo mes de 2025.

En la evolución general del consumo, el informe destacó la caída de las ventas de productos de cuidado personal y limpieza, que fue del 3,2%; y las de bebidas, que fue del 1,4%. La venta de alimentos subió por debajo del 1% y no alcanzó para levantar el promedio general.

En la observación de la estructura del mercado, se observa que las cadenas de supermercados perdieron participación al caer del 42% en el período abril-mayo de 2025 al 40% en el mismo tramo este año. En cambio, los comercios pasaron de dominar el 31% del mercado al 32% este año y los autoservicios independientes pasaron del 15% al 16% en un año. Los comercios tradicionales conservaron el 12% que controlaban el año pasado.

En términos de facturación, los súper pasaron de explicar el 41% del total del comercio masivo en abril-mayo de 2025 al 40% este año. La facturación de los autoservicios independientes creció un punto porcentual al 16% y las de los comercios tradicionales y kioscos se mantuvieron estables en 31% y 13% respectivamente.

