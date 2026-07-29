En medio del debate que se disparó tras las últimas apariciones públicas del presidente Javier Milei en Brasil y en la inauguración oficial de la Rural de Palermo, se confirmó una fuerte caída de la percepción popular de la imagen del gobierno nacional.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que realiza la consultora Poliarquía para la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) fue de 1,94 puntos en julio, lo que supone una caída del 6,5% en relación con la medición de junio y un derrumbe del 21% respecto de julio del año pasado.

Además de los escándalos que viene protagonizando el jefe de Estado subido al perfil más disruptivo, al que suele apelar en sus momentos de menor popularidad, el dato coincide con una acumulación de indicadores económicos y sociales negativos, que van desde las caídas sostenidas de los sectores de demanda intensiva de mano de obra y la constante pauperización de los salarios y la consecuente caída de la calidad de vida en general, hasta el asfixiante endeudamiento que somete a las familias de todo el país.

El informe sostiene que cayeron cuatro de los cinco componentes que se consideran para la confección del ICG y que el que se refiere a la eficiencia de la administración nacional fue el de mayor deterioro.

La UTDT señaló que el dato de julio supone un retorno a la tendencia descendente del ICG que se vio este año con la salvedad de junio. En enero la variación mensual de la confianza en el gobierno fue del 2,8%, en febrero fue del 0,6%; en marzo, del 3,5%; en abril, del 12,1%; en mayo, del 1,6%; y en junio subió 3,9%. En el año el ICG acumuló una contracción del 21,5%.

En el mes número 31 de La Libertad Avanza en el poder, el ICG quedó por debajo del nivel que tuvo a la misma altura de la gestión de Néstor Kirchner y del mandato de Mauricio Macri; y por encima del nivel que registró en el mes 31 de las dos gestiones de Cristina Fernández y del gobierno de Alberto Fernández.

Cuatro de los cinco componentes del ICG cayeron respecto a junio. El único que escapó a la tendencia es el componente Honestidad, que conservó un nivel similar al del mes previo.

En sentido contrario, la percepción de la capacidad del Ejecutivo cayó un 7,3% intermensual; la de la eficiencia del gobierno fue la de peor resultado, con una variación negativa mensual del 15,4%; la evaluación general de la administración nacional se contrajo 2,5%; y la preocupación por el interés general terminó un 7% por debajo del nivel de junio.

En la diferenciación por género, la brecha se acortó a 0,36 puntos en julio, principalmente debido a que el ICG cayó hasta 2,1 puntos, un 11,3% entre los hombres; mientras que entre las mujeres el ICG subió 2,8% hasta los 1,74 puntos.

Para elaborar el estudio Poliarquía encuestó a 1000 personas mayores de 18 años en nueve localidades del país con poblaciones superiores a los 10 mil habitantes. Las consultas se hicieron entre el 1 y el 16 de julio.

