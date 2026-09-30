El nuevo estudio económico preliminar del proyecto minero Calcatreu proyecta una vida útil cercana a los 16 años, con una producción estimada de 483.000 onzas de oro y 3,25 millones de onzas de plata. Los datos fueron destacados por el Gobierno de Río Negro, que considera que las nuevas estimaciones amplían la perspectiva de largo plazo del emprendimiento ubicado en la Región Sur de la provincia.

La Provincia estableció como prioridad que el desarrollo de Calcatreu genere actividad económica en Río Negro. Entre sus principales condiciones figura el cumplimiento de la Ley 80/20 de mano de obra local. El esquema contempla además la incorporación y capacitación de trabajadores rionegrinos, la contratación de proveedores regionales y controles permanentes sobre las condiciones laborales y de seguridad.

"La estrategia provincial combina previsibilidad y seguridad jurídica para quienes invierten con una condición central: los proyectos deben generar empleo, capacidades y actividad económica en las comunidades donde se desarrollan", señaló el gobernador Alberto Weretilneck.

Una operación de largo plazo

La proyección de una operación cercana a los 16 años plantea una perspectiva de largo plazo para la actividad minera en la zona. En ese escenario, el proyecto podría impulsar nuevas necesidades de formación laboral, proveedores y servicios vinculados con la operación.

El Gobierno provincial también vincula ese horizonte productivo con nuevas oportunidades para Ingeniero Jacobacci y otras localidades de la Región Sur.

El estudio económico preliminar contempla distintos depósitos dentro del distrito Calcatreu. Además, identifica objetivos adicionales que todavía pueden incorporarse mediante futuras campañas de exploración. Por ese motivo, la escala proyectada en esta etapa podría modificarse a partir de nuevos trabajos exploratorios y resultados sobre los recursos del distrito.

El desafío productivo

El Gobierno de Río Negro plantea que la actividad minera debe generar efectos económicos más allá de la operación del yacimiento.

"El desafío es que esa perspectiva productiva se transforme en desarrollo provincial concreto: inversión con reglas, trabajo rionegrino y recursos que generen nuevas oportunidades en la Región Sur", afirmó Weretilneck.