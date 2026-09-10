Caleras San Juan S.A. informó una modificación en la composición de su paquete accionario a favor de Carmeuse, líder mundial en el mercado de la cal y productos derivados. La compañía comunicó que Carmeuse pasó a tener una participación mayoritaria en la empresa sanjuanina.

El anuncio fue realizado también por Carmeuse a través de sus redes sociales, donde señaló que adquirió con éxito una participación mayoritaria en Caleras San Juan, a la que definió como un importante productor argentino de cal.

Desde la empresa sanjuanina, su gerente general, Raúl Cabanay, aseguró que las operaciones productivas, comerciales y de servicios continuarán sin modificaciones.

Continuidad de las operaciones

Caleras San Juan reafirmó su política de transparencia con quienes integran su cadena de valor y aseguró que mantendrá la entrega de sus productos “en tiempo y oportunidad”.

Además, Cabanay sostuvo que el equipo profesional no registrará cambios y continuará adelante con los planes y proyectos de la compañía, con una mirada puesta en el crecimiento futuro.

En ese sentido, la empresa destacó que la participación de Carmeuse como accionista principal representa una oportunidad para sumar sinergias y aportar “estabilidad, seguridad y confianza” a sus clientes.

La mirada de Carmeuse sobre la adquisición

En su publicación, Carmeuse destacó que Caleras San Juan y sus afiliadas cuentan con una capacidad de producción anual instalada superior a 750.000 toneladas.

La compañía sostuvo que esta capacidad permite posicionar a la empresa para atender la creciente demanda de cal en Argentina y el centro de Chile. Además, indicó que la adquisición resulta complementaria a sus operaciones existentes en ambos países y refuerza su capacidad para atender a clientes de toda la región.

“Esta adquisición representa un hito importante en la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en América Latina”, afirmó Sébastien Dossogne, CEO de Carmeuse Group.

El ejecutivo agregó que la operación refuerza el compromiso de Carmeuse de invertir en mercados atractivos donde pueda crear valor sostenible para sus clientes, comunidades, empleados y accionistas.

Continuidad y desarrollo regional

Carmeuse también señaló que la adquisición representa una oportunidad para reunir a personas que comparten la búsqueda de la excelencia y el compromiso con hacer las cosas de la manera correcta.

La compañía aseguró que trabajará estrechamente con el equipo directivo local de Caleras San Juan para garantizar la continuidad y aprovechar su experiencia.

Finalmente, Carmeuse manifestó que espera apoyar el desarrollo continuo de Caleras San Juan y contribuir al dinamismo económico de la región.

Por su parte, desde Caleras San Juan remarcaron que el ingreso de Carmeuse como accionista principal refleja el interés que la minería despertó en Argentina y la certeza que genera su nueva política de inversión.