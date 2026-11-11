El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que San Juan atravesará dos jornadas consecutivas de calor extremo durante esta semana. Las temperaturas máximas estarán muy cerca de alcanzar los 40º en un escenario poco habitual para noviembre. Los especialistas del organismo oficial confirmaron que el jueves 12 y el viernes 13 registraran las marcas térmicas más elevadas.

El jueves comenzará el ascenso del termómetro con una mínima prevista de 19º y una máxima sofocante de 38º. El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo algo nublado en las primeras horas y mayormente nublado hacia la tarde. A pesar del incremento sostenido de la nubosidad general, las autoridades descartan completamente la presencia de precipitaciones para esa jornada.

El viernes mantendrá las condiciones agobiantes con una marca mínima de 23º y una máxima estimada en 37º. Los expertos del organismo nacional señalaron que el ambiente continuará muy caluroso en toda la provincia. La particularidad del día radicará en un cambio en el tiempo que ocurrirá hacia la segunda mitad de la fecha.

Durante la tarde y la noche del viernes existe una posibilidad de tormentas aisladas con probabilidades que oscilan entre 10% y 40%. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno estará acompañado por un incremento del viento con marcas sostenidas entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que podrían llegar a 50 kilómetros por hora.