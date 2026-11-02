Cámara de Paz: definieron los nombres de la terna para cubrir la vacante

El Consejo de la Magistratura definio la terna integrada por Facundo Orlando Acosta, Roberto Pablo Farina y Maria Gimena Ortiz para cubrir la vacante en la Camara de Apelaciones de Paz de San Juan. El cortista Marcelo Lima presidira el proceso en reemplazo de Juan Jose Victoria, quien se excuso por la inscripcion de su hermana Maria Julieta Victoria.

Esta definicion era uno de los asuntos pendientes despues de que el organismo diera a conocer las postulaciones para el Tercer Juzgado de Familia y el Septimo Juzgado Civil. Los concursos habian sido convocados para cubrir tres cargos en el Poder Judicial, aunque la Camara de Paz presento una particularidad en la configuracion del evaluador.

El puesto en el tribunal quedo libre luego de la jubilacion por invalidez de Victor Bazan. A esa baja se sumo el fallecimiento de Juan Luis Romero, por lo que la Camara habia quedado integrada por un solo miembro, Fernando Vargas, a la espera de completar las designaciones correspondientes.

La Camara de Diputados designo a Alejandro Genest para ocupar el lugar de Romero. De esta forma, el tribunal avanzara en la recomposicion de sus integrantes mientras continua la seleccion para el puesto restante con los tres profesionales elegidos que siguen en la carrera institucional.

El cargo resulta fundamental dentro de la estructura, ya que revisa las resoluciones de los Juzgados de Paz. En esta instancia se tramitan causas sobre desalojos, disputas por contratos de locacion y juicios ejecutivos. Tras confirmarse la lista, comenzaran las entrevistas finales para determinar al nuevo integrante.