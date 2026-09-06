Voces Vitales Cono Sur visitó San Juan durante dos días con una agenda de actividades orientada a generar espacios de encuentro, diálogo y desarrollo para las mujeres en la provincia, con especial foco en el sector minero. La visita fue organizada por el equipo del Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y contó con la participación de María Laura Farías, presidenta de Voces Vitales, y Ana María Urrutia, miembro del Board de la organización.

El miércoles se llevó a cabo una charla a cargo de Ana María Urrutia titulada "Hasta dónde te animas a crecer", que permitió compartir experiencias, herramientas y reflexiones vinculadas al liderazgo y propósito. La actividad se realizó en el Museo de Historia Urbana y convocó a mujeres de distintos ámbitos productivos y sociales.

El jueves, la agenda continuó con una visita al Servicio Penitenciario, donde las representantes recorrieron los distintos talleres y conocieron las actividades, iniciativas y acciones que se desarrollan en ese espacio. Fue una oportunidad para acercarse a una realidad diferente, conocer los procesos de capacitación y trabajo que allí se llevan adelante y reflexionar sobre la importancia de generar oportunidades de inclusión y desarrollo.

Posteriormente, la comitiva visitó la Cámara Minera de San Juan, donde fueron recibidas por su directora ejecutiva, Sandra Barceló. En este encuentro, según detalló la organización, se conversó sobre las necesidades y desafíos que presenta actualmente la provincia, particularmente frente al crecimiento y desarrollo que se proyecta para la actividad minera.

Selva Aciar, representante de la Unión Industrial y parte del Departamento Mujer, explicó en diálogo con Diario Huarpe que la reunión tuvo como objetivo generar un vínculo y presentar las visiones de cada institución sobre el futuro de la minería en la provincia.

"Fuimos recibidas como siempre de la mano de la directora ejecutiva de la Cámara Minera, que siempre tiene una apertura muy amena y muy amplia a estos espacios", señaló Aciar. "La reunión fue a los efectos de en primera instancia de generar un vínculo, de presentar cuáles son las miradas y las visiones desde las distintas instituciones tanto de la Unión Industrial, Departamento Mujer, como de la Cámara Minera, cuál es la mirada para adelante, lo que se puede llegar a trabajar con todo lo que se viene para la minería."

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de generar mayores espacios de participación para las mujeres dentro de la industria minera, fortaleciendo su presencia, liderazgo y capacidad de incidencia en un sector estratégico para el desarrollo económico y productivo de San Juan.

La jornada continuó con un encuentro con referentes y mujeres vinculadas al sector minero, provenientes de distintas empresas operadoras y ámbitos de la industria. Este espacio permitió compartir experiencias, identificar desafíos comunes y, fundamentalmente, generar vínculos que permitan seguir construyendo una minería con mayor participación, diversidad e inclusión.

Si bien no se firmó un acuerdo formal, Aciar destacó el compromiso de seguir trabajando en conjunto. "No hay por el momento un acuerdo firmado, pero sí el compromiso de seguir generando redes y de seguir aportando desde cada una de las instituciones a los efectos de trabajar conjuntamente para las mujeres de San Juan", afirmó.

Voces Vitales Cono Sur es una organización sin fines de lucro que identifica, capacita y empodera a mujeres líderes para impulsar el progreso económico, político y social en la región. Funciona como el capítulo regional en el Cono Sur de Vital Voices Global Partnership, una red internacional creada en 1997 en Estados Unidos por iniciativa de la entonces primera dama Hillary Clinton.

La visita de Voces Vitales representa una oportunidad para poner en diálogo diferentes sectores de la provincia, visibilizar el rol de las mujeres y construir redes que acompañen los procesos de transformación que San Juan atraviesa y atravesará en los próximos años. Más allá de las actividades concretas, estos encuentros dejan algo fundamental: la posibilidad de conectar mujeres, experiencias y capacidades para transformar oportunidades individuales en procesos colectivos de desarrollo.