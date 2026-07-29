El jefe de Gabinete, Diego Santilli, desplazó este lunes a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en una nueva modificación dentro del organigrama del Gobierno nacional. La decisión se enmarca en el proceso de reorganización que impulsa el funcionario desde que asumió el cargo en reemplazo de Manuel Adorni.

Según confirmaron fuentes oficiales, la salida fue una determinación de Santilli, quien mantenía diferencias de larga data con Genua. Tras ser notificado, el ahora exsecretario presentó su renuncia.

Genua era identificado como un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, por lo que su desplazamiento también fue interpretado dentro de la interna que atraviesa al oficialismo. Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que el principal motivo fue la intención del jefe de Gabinete de conformar un equipo propio y avanzar con un reordenamiento de las áreas bajo su órbita.

La salida del funcionario ya se analizaba desde hace varias semanas. Incluso, antes de su desplazamiento definitivo, el Gobierno había modificado la estructura de la Jefatura de Gabinete y transferido organismos estratégicos que dependían de la Secretaría de Innovación. Entre ellos, ENACOM pasó a la órbita directa de Santilli, mientras que ARSAT y el Correo Argentino quedaron bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria.

Con la vacante abierta, el Ejecutivo deberá definir quién quedará al frente de una secretaría que tiene bajo su órbita organismos clave vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hasta el momento, el Gobierno no informó quién reemplazará a Genua, aunque trascendió que la decisión será tomada por Santilli con participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El desplazamiento representa uno de los cambios más importantes desde la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete y refuerza el proceso de reorganización interna que lleva adelante el Gobierno nacional en áreas consideradas estratégicas.