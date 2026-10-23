La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y Leasing Argentina anunciaron un plan integral de capacitación conjunta para impulsar el uso de herramientas financieras adaptadas a las pymes. Tras conocerse el acuerdo nacional, el coordinador del sector de Gas, Petróleo y Minería de Came, Dino Minozzi, aseguró a DIARIO HUARPE que esta herramienta es fundamental para el desarrollo de los proveedores mineros.

"Lo vemos como una herramienta muy buena para el sector de proveedores mineros, especialmente para pymes y micro pymes. Es una herramienta fantástica para impulsar la compra de maquinaria", señaló Minozzi. El dirigente detalló que el leasing permite a las empresas acceder a bienes como maquinaria pesada, camionetas 4x4 y vehículos de transporte, elementos esenciales para poder operar en la industria.

Para el referente de Came, el verdadero potencial está en la articulación con las grandes operadoras. "La idea es que las operadoras puedan apoyar también a las empresas cuando vayan a adquirir un bien con formato de leasing, siendo un apoyo o una especie de garante de las contratistas que les prestan algún servicio", explicó. De este modo, las mineras podrían respaldar a sus proveedores para que estos se equipen y puedan cumplir con los estándares exigidos en los contratos.

Las voces del anuncio nacional

Durante el encuentro realizado en la sede de Came, la vicepresidenta de Leasing Argentina y CEO de The Capita Corporation, Gabriela Tolchinsky, destacó el crecimiento del mercado. "El mercado del leasing en Argentina experimenta una etapa de sostenida expansión, consolidando un esquema en el cual la participación de las pymes no ha parado de crecer, hasta representar actualmente más de un 50% del total de la cartera financiada", afirmó.

Por su parte, el presidente de Came, Ricardo Diab, fue directo sobre la necesidad de las empresas. "Las pymes necesitamos de condiciones de financiamiento accesibles para invertir en tecnología, en empleo y en formalidad", sostuvo. Diab destacó que la entidad canaliza estas iniciativas a través de su área de Financiamiento y Competitividad Pyme y de su Escuela de Negocios.

Capacitación y costos

El plan de capacitación anunciado por ambas instituciones incluirá charlas virtuales, jornadas presenciales y módulos de educación a distancia. El objetivo es brindar asesoramiento técnico sobre los beneficios impositivos del leasing (la cuota de alquiler se deduce como gasto) y sus ventajas operativas frente a otras alternativas de endeudamiento.

"La idea es fomentar el uso de estas herramientas para que cada vez más empresas del sector puedan acceder", concluyó el coordinador de Came. El desafío para los proveedores mineros sanjuaninos será aprovechar esta herramienta para equiparse y estar en condiciones de competir por los contratos que exige la cadena de valor del cobre.

Por su parte, Minozzi subrayó en dialogo con este medio que la formación es un paso previo indispensable para acceder a este tipo de financiamiento. "Es importante que las empresas se capaciten para poder acceder a este tipo de financiación", afirmó. En cuanto a los costos, aclaró que las tasas de interés dependen de cada fabricante, pero que los bancos también tienen un papel sumamente importante en el armado de estas operaciones. También recalcó que en San Juan hay empresas que ya usan esta herramienta y la idea es que más empresas puedan acceder.