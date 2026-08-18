La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reunió la semana pasada a más de un centenar de pymes industriales de todo el país en una jornada virtual para promover el asociativismo con empresas locales mineras de San Juan. El encuentro, organizado por la Mesa de Gas, Petróleo y Minería (GPM) de la entidad, tuvo como objetivo vincular a proveedores de otras provincias con firmas sanjuaninas para que puedan integrarse a la cadena de valor minera.

Así lo confirmó Dino Minozzi, responsable de la Mesa GPM de CAME, en diálogo con DIARIO HUARPE. "Lo que nosotros estamos fomentando es la asociatividad, que se asocien con empresas locales para que puedan desarrollarse en forma conjunta y no dejar afuera de la preparación de los empresarios sanjuaninos", explicó.

El dirigente, que también es presidente de la Federación Económica de San Juan, señaló que esta estrategia busca que las pymes de la provincia puedan integrarse a la cadena de valor minera en igualdad de condiciones, aprovechando el conocimiento del territorio y la mano de obra local.

El interés de las pymes de todo el país

Minozzi contó que el sector minero y energético despertó un fuerte interés en pymes industriales de todo el país. "Hay empresas que quieren venir a San Juan a prestar servicios. Las consultas son sobre las condiciones para ir a trabajar, las leyes de Compre Local, cómo se van a desarrollar los programas de inversión", detalló.

Según explicó, hay empresas del primer y segundo cordón industrial de Rosario, Córdoba y Buenos Aires que buscan adaptarse a la Ley de Desarrollo Local Minero de San Juan y a otras normativas provinciales similares. "No hay dudas, hay desconocimiento. Quieren saberlo para adaptarse a las condiciones", aclaró.

La energía como condición para el desarrollo

Consultado sobre el impacto que puede tener la disponibilidad de energía en los proyectos mineros, Minozzi fue claro: "A la gente que nosotros representamos, que son las micropymes y pymes, les conviene que haya inversiones para que se desarrolle la zona. Si no hay energía, Vicuña no se desarrolla. Si Vicuña no se desarrolla, no hay compras, no hay servicios, las metalúrgicas no trabajan".

El referente de CAME destacó que, más allá de cómo se resuelva el abastecimiento energético, lo que importa es que el desarrollo llegue y genere oportunidades para los proveedores locales.

Preparación y certificación

Durante la jornada virtual, el especialista Rafael Dahl advirtió que las pymes deberán profesionalizarse, cumplir estándares internacionales e incorporar certificaciones como la certificación "Triple Impacto" de CAME. Minozzi explicó que desde la entidad trabajan para facilitar ese proceso. "Tenemos un departamento de Comercio Exterior, departamento de financiamiento, departamento de capacitación, departamento de Ronda de Negocios. Todas esas herramientas, acercárselas a las pymes para que se puedan desarrollar", afirmó.

También mencionó que el CFI lanzó una línea de crédito para normas de calidad. "No es que no quieran hacerlo; a veces las empresas no tienen capacidad técnica ni financiera para hacer los procesos tan rápidamente, entonces hay que acercarles los profesionales y los recursos", señaló.

El calendario de actividades

Minozzi adelantó que ya están armando el calendario de actividades para los próximos meses. "Tenemos una exposición en San Lorenzo, Santa Fe en septiembre, Oil & Gas en octubre en Neuquén, y en noviembre está Salta y Río Negro, y también viene la de San Juan", confirmó.

El dirigente explicó que la Mesa GPM de CAME está integrada también por Diego Tarling, Gustavo Delbon y Juan Pablo Morellato, y que el trabajo articulado con cámaras provinciales como Caprimsa —cuyo presidente, Fernando Godoy, participó de la jornada virtual— busca generar un ecosistema de proveedores cada vez más integrado.