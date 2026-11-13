Un camión de extracción autónomo (sin conductor) de la Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals, terminó desbarrancado en un rajo (el hueco de la excavación a cielo abierto) en la Región de Antofagasta, Chile. El incidente, confirmado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ocurrió alrededor de las 7:15 del jueves 12 de noviembre y no dejó personas heridas.

El vehículo involucrado es un camión Caterpillar identificado con el número 207, que operaba sin tripulación a bordo bajo el esquema habitual de las flotas autónomas. Según los primeros reportes, el equipo perdió la comunicación con el sistema de control y, posteriormente, terminó cayendo por un desnivel.

Cómo ocurrió el incidente

De acuerdo con la información difundida por el portal especializado Redimin, la secuencia indicaría que primero se registró una interrupción en el sistema de telemetría (la tecnología que permite monitorear y controlar el equipo a distancia). Al perder la señal, el operador remoto quedó sin capacidad para gobernar la dirección o aplicar los frenos de emergencia en tiempo real, lo que derivó en la pérdida de trayectoria de la unidad.

Ante la gravedad del suceso, la compañía activó de inmediato sus protocolos internos de seguridad, aisló preventivamente el sector afectado y desplegó brigadas técnicas para realizar el peritaje. Si bien la pérdida de enlace y el desbarrancamiento fueron reportados de manera consecutiva, todavía no se ha establecido una relación causal directa entre ambos hechos. La investigación deberá determinar si el incidente respondió a una falla técnica, a una condición operativa o a otra variable.

El desafío de la minería autónoma

Este tipo de camiones, que pueden superar las 200 toneladas de peso, se manejan mediante algoritmos y redes inalámbricas. Su gran ventaja es que aumentan la productividad y alejan al personal humano de las zonas de mayor riesgo. Sin embargo, el incidente de Centinela puso sobre la mesa los desafíos de esta tecnología.

El punto crítico ocurre cuando la señal se corta de forma imprevista. El desafío para la ingeniería es que el camión ejecute de manera infalible su protocolo de "parada segura" (frenar por completo y bloquearse). Si la falla de comunicación ocurre justo en una pendiente o cerca del borde de un rajo, la inercia de estas moles puede derivar en salidas de ruta o desbarrancamientos, tal como ocurrió con la unidad 207.

La expansión de Centinela

El accidente se produce mientras Minera Centinela profundiza la incorporación de tecnología autónoma a sus operaciones. En febrero de 2026, la compañía inició la puesta en marcha del rajo Encuentro Sulfuros, con una flota inicial de seis camiones autónomos y la meta de alcanzar las 26 unidades durante ese año.

El proyecto total contempla un parque de 53 equipos (entre camiones, palas eléctricas e hidráulicas y vehículos de apoyo). Con este movimiento, la empresa proyecta que sus dos principales rajos (Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros) superen los 100 equipos autónomos en operación para 2027.

Por qué importa en San Juan

Aunque el incidente ocurrió al otro lado de la cordillera, es un tema de interés directo para la minería sanjuanina. La provincia avanza decididamente hacia la gran minería del cobre con megaproyectos como Los Azules, Vicuña y El Pachón. En el desarrollo de estas operaciones de gran escala, la automatización de flotas será una discusión inevitable para mejorar la eficiencia y proteger la integridad de los trabajadores.

El caso Centinela deja una lección sobre la necesidad de contar con redes de comunicación robustas y redundancias de seguridad estrictas. La confiabilidad de los sistemas de "parada segura" será un punto clave en la ingeniería de control a medida que San Juan se prepare para operar minas del futuro.