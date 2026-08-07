Los camioneros de San Juan celebraron el anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el aporte de 250 millones de dólares de Vicuña para obras de infraestructura, pero lanzaron una advertencia: las rutas de la provincia no están preparadas para el crecimiento que viene con la minería.

"Es imposible hoy" circular por las rutas que usarán los camiones mineros, afirmó el presidente de la Unión de Propietarios de Camiones de San Juan (Uprocam), José Maldonado, a DIARIO HUARPE. Y agregó: "Imaginate cuando haya el 100% más de vehículos andando. Cuando vayan 500 camiones diarios, es una locura".

Para el dirigente transportista, las obras prioritarias son claras. Desde Caucete a San Juan, hay que hacer sí o sí una autopista", señaló. También identificó como punto crítico el acceso norte a la ciudad: "Desde la circunvalación hasta Albardón está más o menos la autovía, pero ahí tienen que hacer otro puente para que sea realmente autovía y no sea ese embudo de botella que hay".

Maldonado describió el problema con precisión: "No pueden venir muchos camiones de Buenos Aires, de Tucumán, de Caucete para acá. Es imposible hoy".

Sobre el acceso a los proyectos, el dirigente fue igual de enfático. "De Albardón hasta la mina, todo eso tiene que hacer nuevo. Está imposible de ir hoy", afirmó. También mencionó la ruta por Talacasto y el Colorado como alternativas que requieren mejoras urgentes. "Esas son las rutas principales para los proyectos que hay", precisó.

Maldonado también planteó una propuesta concreta: la creación de un parque de carga donde los camiones puedan estacionar sin afectar la circulación urbana. "Por la Circunvalación no pueden andar; más de 45 toneladas no pueden andar por los puentes. Hay dos o tres puentes que tienen carteles que dicen 'más de 45 toneladas'. Tendrán que hacer alguna ruta alternativa que alivie ese tránsito", explicó.

El dirigente celebró el anuncio del gobernador, pero pidió detalles concretos. "Todavía no han dicho qué obras de infraestructura van a hacer. Eso es lo principal que tienen que hacer. Lo principal es la estructura", reclamó.

Maldonado fue claro en su diagnóstico: la minería no puede esperar a que las rutas colapsen. Las obras viales deben llegar antes que los camiones.