Obras Sanitarias (OS) informó que este miércoles 19 de agosto comenzarán tareas de mantenimiento y desinfección en el establecimiento potabilizador de Santa Rosa, en 25 de Mayo, lo que afectará temporalmente la carga de agua de los camiones cisterna.

Según comunicó el organismo, personal del Servicio de Agua de Santa Rosa trabajará en el mantenimiento y desinfección de la reserva y del tanque elevado de la planta potabilizadora.

Información de Obras Sanitarias.

Debido a estas tareas, los camiones cisterna no podrán cargar agua durante el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto. La carga volverá a estar disponible a partir del viernes 21.

Desde OS aclararon que los trabajos no afectarán el servicio habitual de agua potable para los usuarios de la zona. La restricción alcanzará únicamente a los camiones que utilizan las instalaciones para abastecerse.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con OSSE a través de WhatsApp al 264 506 4444 o mediante la línea gratuita 0800-222-6773.