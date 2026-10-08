En la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Jáchal se realizó el acto de apertura de sobres con la presencia de la C.P. Rocío Gordillo Mathius, el Ing. Ramón Horacio Torres y la Sra. Cecilia Sánchez Contrera. La jornada contó además con el acompañamiento institucional del Dr. Juan Pablo Dara, el C.P. Cristian Agudo y el Arq. Lucas Sosa para supervisar el avance de la gestión técnica y administrativa.

El procedimiento correspondiente a la Licitación Pública 2/2026 dentro del expediente 3948/2026 registró el ingreso de una oferta formal por parte de la empresa La Tercera S.A.S. El representante técnico de la firma, Ing. Jorge Deiana, presentó la totalidad de las constancias impositivas, respaldos de antecedentes, matrículas y la garantía de caución estipulada por las autoridades locales.

El presupuesto elevado para concretar los trabajos de refuncionalización alcanza un total de $509129716,20 con IVA incluido. La planificación técnica estipula un plazo de ejecución fijado en 90 días corridos a contabilizar desde la firma de la respectiva acta de inicio en el predio municipal.

Con este paso administrativo se busca modernizar los espacios turísticos y recreativos de la comuna. Toda la documentación presentada fue validada respecto al Pliego de Bases y Condiciones y quedó incorporada en la dependencia correspondiente para su resguardo legal.