Luego de la espectacular apertura realizada en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará este viernes con una nueva ceremonia inaugural que tendrá como escenario al BMO Field de Toronto, en Canadá. El espectáculo comenzará a las 14.30 (hora argentina) y servirá como antesala del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado para las 16 por la primera fecha de la fase de grupos.

Michael Bublé será una de las figuras en la inauguración en Canadá.

Entre las principales figuras confirmadas sobresalen Alanis Morissette y Michael Bublé, dos de los artistas canadienses más reconocidos a nivel global. También participarán Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream, completando una propuesta que combinará distintos estilos musicales y representará la diversidad cultural del país.

La organización del torneo confirmó que esta celebración formará parte de una propuesta inédita impulsada por la FIFA para esta edición, que por primera vez se disputa en tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. La intención es que cada una de las ceremonias refleje la identidad cultural de la ciudad sede y muestre al mundo la diversidad de cada nación organizadora.

Las autoridades locales esperan una importante movilización de turistas y aficionados en los alrededores del estadio, donde se desplegarán operativos especiales de seguridad y servicios para garantizar el normal desarrollo de la jornada. La música, el color y la identidad canadiense serán los grandes protagonistas de una celebración que marcará el inicio oficial de la participación de Canadá como anfitrión de la máxima cita del fútbol.