La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará este viernes con una jornada especial para Canadá. Luego de la ceremonia inaugural prevista en Toronto, el seleccionado local enfrentará a Bosnia-Herzegovina desde las 16 en el estadio Toronto, en el primer encuentro correspondiente al Grupo B.

El partido marcará un momento histórico para el fútbol canadiense. No solo porque será el estreno del equipo en la competencia, sino porque por primera vez disputará una Copa del Mundo en condición de anfitrión. El encuentro contará con arbitraje argentino, ya que Facundo Tello fue designado por la FIFA para impartir justicia en este compromiso.

Canadá y Bosnia-Herzegovina nunca se enfrentaron oficialmente, por lo que el duelo abrirá un nuevo capítulo para ambas selecciones. Además, será un encuentro clave pensando en las aspiraciones de clasificación, ya que el Grupo B también está integrado por Qatar y Suiza, dos rivales que prometen una dura pelea por los boletos a la siguiente fase.

El conjunto canadiense llega con la ilusión de aprovechar la localía y el apoyo de su público. Bajo la conducción técnica de Jesse Marsch, Canadá disputará su tercera participación mundialista. La primera fue en México 1986, donde finalizó último en su zona sin sumar puntos ni convertir goles. La segunda experiencia llegó en Qatar 2022, torneo en el que tampoco pudo superar la fase de grupos.

Las estadísticas muestran que Canadá comparte con El Salvador un dato poco alentador: es una de las selecciones que más partidos mundialistas disputó sin conseguir una victoria. En total acumula seis presentaciones y buscará romper esa racha en el inicio de la competencia.

Para ello, Marsch apostaría por una formación encabezada por Maxime Crépeau en el arco, acompañado por Johnston, De Fougerolles, Cornelius y Laryea en defensa. En el mediocampo estarían Buchanan, Eustaquio, Koné y Millar, mientras que la ofensiva quedaría en manos de dos de sus principales figuras: Jonathan David y Cyle Larin.

Enfrente estará una Bosnia-Herzegovina que regresa a una Copa del Mundo luego de doce años. Los europeos participaron por única vez en Brasil 2014, donde quedaron eliminados en la primera ronda pese a conseguir una victoria. Su clasificación a esta edición llegó luego de una histórica eliminación de Italia en el repechaje. Tras igualar 1-1, Bosnia se impuso por 4-1 en la definición por penales y consiguió el boleto hacia la máxima cita del fútbol.

Los dirigidos por Sergej Barbarez llegarán con confianza y con una base de futbolistas que compiten en las principales ligas europeas. La probable alineación incluye a Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic y Memic; Celik, Basic y Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic y Bazdar.

Más allá del resultado, la jornada tendrá un significado especial para Canadá. El país norteamericano se vestirá de gala para celebrar su estreno como organizador y buscará comenzar con una alegría ante su gente. Del otro lado, Bosnia intentará dar el golpe y confirmar que su clasificación no fue casualidad.

Con el clima festivo de Toronto como escenario y la expectativa de miles de hinchas, Canadá y Bosnia-Herzegovina abrirán el Grupo B en un partido que promete emociones y que puede empezar a marcar el rumbo de ambos seleccionados en el Mundial 2026.