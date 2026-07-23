La polémica que involucra a Rosalía por una publicación en redes sociales relacionada con la Selección argentina sumó un nuevo capítulo. Este miércoles se confirmó la cancelación de "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico", un espectáculo inspirado en la obra de la cantante española que estaba previsto para este jueves 23 de julio en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), en la ciudad de Córdoba.

El comunicado de la organización del evento dedicado a Rosalía. (Foto: Instagram / museomau)

La suspensión fue comunicada por los organizadores a través de las redes sociales del museo. En el mensaje señalaron que la decisión fue adoptada por "razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", sin brindar mayores precisiones sobre los motivos.

Además, lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron al público el interés demostrado por las actividades culturales programadas en el espacio.

La cancelación se produce pocos días después de que Rosalía quedara envuelta en una fuerte controversia en Argentina. La artista había compartido en TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que se celebraba la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

La publicación fue interpretada por numerosos usuarios como un respaldo a los mensajes críticos hacia la Argentina y generó una intensa reacción en redes sociales, donde la cantante recibió miles de cuestionamientos.

Frente a la repercusión, Rosalía eliminó el reposteo y utilizó sus historias de Instagram para pedir disculpas. "Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a una imagen de la bandera argentina.

Pese a esa aclaración, la controversia continuó durante las últimas horas y coincidió con la suspensión del concierto sinfónico dedicado a su repertorio. Si bien desde la organización del evento evitaron establecer un vínculo directo entre ambas situaciones, remarcaron que la cancelación respondió a la necesidad de preservar la seguridad y el bienestar de los artistas involucrados en la presentación.

El episodio se suma a las repercusiones internacionales que dejó la final del Mundial 2026, en la que distintas figuras públicas quedaron envueltas en polémicas por publicaciones o comentarios relacionados con la derrota del seleccionado argentino.