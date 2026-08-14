El cáncer colorrectal dejó de ser una enfermedad asociada exclusivamente a los adultos mayores. En los últimos años se observa un incremento de casos en personas jóvenes, especialmente menores de 50 años, una situación que encendió una señal de alerta entre los especialistas.

En el programa Salud & Bienestar, que se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, nos visitó el doctor Javier Serer, oncólogo, para hablar sobre esta problemática y explicar cuáles son los síntomas que no deberían minimizarse.

“Lo que se está viendo es un aumento claro en la incidencia del cáncer colorrectal en gente joven”, señaló Serer.

El especialista explicó que, aunque los mayores de 50 años continúan concentrando la mayor cantidad de casos, el incremento relativo es especialmente significativo entre los menores de 40.

Para dimensionar el fenómeno, indicó que las personas nacidas a partir de 1990 presentan un riesgo considerablemente mayor de desarrollar cáncer colorrectal que generaciones nacidas antes de 1950. Las causas todavía son materia de investigación, pero existen factores ambientales y relacionados con los hábitos de vida que podrían estar influyendo.

Hábitos que pueden modificarse

Entre los factores de riesgo que pueden modificarse aparecen una alimentación poco saludable, el consumo frecuente de carnes ultraprocesadas y bebidas azucaradas, el sedentarismo y el consumo de alcohol.

“Hay factores de riesgo que son modificables y que son muchas cosas que podemos hacer para reducir el riesgo”, explicó el oncólogo.

Incorporar actividad física de manera regular, mantener una alimentación equilibrada y rica en frutas y verduras y abandonar el cigarrillo son algunas de las medidas que pueden contribuir a disminuir el riesgo.

El especialista destacó especialmente el papel del ejercicio. “Hay cada vez mayor evidencia de que actividad física de manera regular nos reduce el riesgo de tener cáncer de colon y de un montón de otras patologías”, afirmó.

También existen factores que no pueden modificarse, como determinadas mutaciones genéticas o antecedentes familiares. Sin embargo, Serer aclaró que los cánceres hereditarios representan una proporción menor de los casos.

Síntomas que no hay que minimizar

Uno de los principales problemas en los pacientes jóvenes es que los síntomas pueden ser atribuidos a otras causas y, por esa razón, el diagnóstico puede demorarse. Esta demora puede hacer que la enfermedad sea detectada en etapas más avanzadas.

Entre las señales de alarma se encuentran la presencia de sangre en la materia fecal, cambios persistentes en el ritmo intestinal, períodos de diarrea o constipación, distensión abdominal y sensación de llenura después de comer. También debe investigarse una anemia por falta de hierro en una persona joven.

“Hay que tratar de no minimizar ninguno de esos síntomas y consultar a tiempo”, remarcó Serer.

La colonoscopía es el estudio principal para detectar el cáncer colorrectal y también permite identificar lesiones que pueden ser tratadas antes de que evolucionen. Las recomendaciones de control pueden variar según la edad y los antecedentes personales y familiares.

En quienes tienen un familiar de primer grado, como padre, madre o hermano, que tuvo cáncer de colon, el seguimiento debe comenzar antes.

“Deberíamos empezar con la colonoscopía diez años antes de la edad de presentación de ese familiar de primer grado”, explicó.

Por ejemplo, si un padre fue diagnosticado a los 45 años, el hijo debería comenzar sus controles alrededor de los 35, según la indicación médica correspondiente.

El mensaje final del especialista apunta a evitar el miedo, pero también la indiferencia.

“No tenemos que vivir con miedo de tener cáncer de colon, sino tener conciencia y no ignorar cualquier síntoma de alarma”, sostuvo.

Detectar la enfermedad en forma temprana puede modificar de manera significativa el pronóstico. Por eso, prestar atención a los cambios del organismo, consultar ante síntomas persistentes y adoptar hábitos saludables son acciones concretas para cuidar la salud a cualquier edad.