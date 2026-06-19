Junio es el mes de concientización sobre el cáncer de endometrio, una enfermedad que afecta al revestimiento interno del útero y que, detectada en etapas tempranas, presenta altas posibilidades de tratamiento y curación. Durante el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el canal 19.2 de la TDA y también por Kick y YouTube, especialistas destacaron la importancia de reconocer señales de alerta y mantener controles ginecológicos regulares.

“Nos visita la doctora Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra”, fue la presentación de una entrevista centrada en brindar información accesible sobre un cáncer que, aunque frecuente, suele diagnosticarse tardíamente por desconocimiento o falta de consultas.

La especialista explicó que el endometrio es la capa interna del útero, la misma que se descama durante la menstruación. “El cáncer de endometrio tiene una particularidad: generalmente siempre se puede evidenciar por una característica clínica muy importante, que es la eliminación de sangre en forma extraña”, señaló.

El síntoma que nunca debe pasarse por alto

Uno de los principales mensajes de la campaña de concientización es que el sangrado después de la menopausia no es normal. Según la doctora Rojo, una mujer que dejó de menstruar y vuelve a presentar pérdidas sanguíneas debe consultar rápidamente.

“Nosotros los ginecólogos le decimos metrorragia de la postmenopausia. No quiere decir que sea cáncer, pero es una indicación de que tiene que ir al médico”, explicó.

El sangrado anormal también puede presentarse en mujeres más jóvenes: menstruaciones muy prolongadas, ciclos irregulares o pérdidas fuera del período habitual pueden ser señales que requieren evaluación médica.

La ecografía transvaginal suele ser el primer estudio para medir el grosor del endometrio. Si existen sospechas, se realizan procedimientos como la histeroscopía y la biopsia, única herramienta capaz de confirmar el diagnóstico.

“El diagnóstico de este cáncer es solo con biopsia”, remarcó la especialista.

Factores de riesgo y la importancia de los controles

El cáncer de endometrio es más frecuente en mujeres mayores de 60 años y suele asociarse a ciertas condiciones metabólicas. La doctora Rojo destacó una tríada característica: hipertensión arterial, obesidad y diabetes.

“El aumento del colesterol favorece la producción de estrógenos y ese hiperestrógenismo puede influenciar en el endometrio”, explicó.

Además, advirtió sobre los riesgos de la automedicación y el uso de tratamientos hormonales sin supervisión especializada. “Siempre hay que consultar antes de iniciar terapias con estrógenos”, recomendó.

Una de las características más alentadoras de esta enfermedad es que puede detectarse en etapas previas al cáncer. Existen lesiones precursoras, llamadas hiperplasias, que permiten intervenir tempranamente y evitar la progresión.

“Muchas veces solamente con la cirugía la paciente está curada”, destacó Rojo, al explicar que el tratamiento principal suele ser quirúrgico y que este tipo de cáncer presenta mejor pronóstico que otros tumores ginecológicos.