El cáncer de mama puede tratarse con mejores resultados cuando se detecta en sus primeras etapas. La mamografía permite encontrar lesiones incluso antes de que aparezcan síntomas y, en muchos casos, acceder a tratamientos menos invasivos. Así lo explicó el oncólogo Javier Serer durante una entrevista en Salud & Bienestar, en el Marco del Mes Rosa.

“No hace falta esperar octubre para hacerse la mamografía”, remarcó el especialista. Según indicó, desde los 40 años es importante conversar con el médico sobre la realización de controles periódicos. Quienes tienen antecedentes familiares u otros factores de riesgo pueden necesitar una evaluación antes de esa edad.

Por qué es fundamental detectarlo temprano

El cáncer de mama se origina cuando algunas células mamarias comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. Si la enfermedad avanza, puede extenderse a los ganglios u otras partes del organismo. Serer aclaró que la mayoría de los casos no son hereditarios, aunque existen mutaciones genéticas familiares que aumentan el riesgo.

Javier Serer, médico oncólogo.

Entre los factores asociados mencionó el sedentarismo, el exceso de peso y el consumo de alcohol. Sin embargo, tener factores de riesgo no significa necesariamente desarrollar la enfermedad, y su ausencia tampoco la descarta.

“La mamografía es el estudio ideal para pesquisar cáncer mama en estadios tempranos”, sostuvo. En determinadas situaciones puede complementarse con ecografía o resonancia magnética. Si una imagen muestra una lesión sospechosa, el equipo médico puede solicitar una biopsia para confirmar o descartar la presencia de células cancerosas.

El profesional destacó que diagnosticar un tumor pequeño puede cambiar el pronóstico. “La mayoría de los pacientes se curan de esa enfermedad”, afirmó al referirse a los casos detectados en etapas tempranas. También señaló que encontrarla a tiempo puede permitir tratamientos más sencillos.

Tratamientos y acompañamiento integral

Las alternativas dependen del tipo de tumor, su extensión y las características de cada paciente. Pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia y otros tratamientos sistémicos. Serer explicó que las terapias actuales buscan controlar la enfermedad y, al mismo tiempo, preservar la calidad de vida.

Aunque los medicamentos pueden producir efectos adversos, el oncólogo señaló que existen estrategias para acompañar a las pacientes durante el proceso. El abordaje, agregó, requiere un equipo que incluya oncología, ginecología, radioterapia y salud mental. “Psiconcología es clave en el acompañamiento de la paciente”, expresó.

Para quienes notan un nódulo o postergan una consulta por temor, su recomendación fue no esperar. La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento, pero un diagnóstico no significa que todas las personas deban atravesar el mismo procedimiento. Cada caso necesita una evaluación individual y acompañamiento profesional, sin dejar de lado el bienestar emocional y familiar.

Dato

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